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Την Τρίτη (24/11) αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του CAS σχετικά με την υπόθεση του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, με τη Σενεγάλη και το Μαρόκο να αναμένουν την οριστική ετυμηγορία για την κατάκτηση του τίτλου

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο για τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, καθώς το Διεθνές Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) αναμένεται να γνωστοποιήσει την απόφασή του το απόγευμα της Τρίτης (24/11).

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, οι εμπλεκόμενες πλευρές ειδοποιήθηκαν τη Δευτέρα (23/11) για την ημερομηνία ανακοίνωσης της ετυμηγορίας, η οποία θα κρίνει την προσφυγή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF).

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στον τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, που διεξήχθη στο Ραμπάτ. Η Σενεγάλη είχε επικρατήσει με 1-0 του Μαρόκου στην παράταση, σε μία αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από ένταση και προσωρινή διακοπή, έπειτα από αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση στις καθυστερήσεις.

Ωστόσο, στις 17 Μαρτίου, το δευτεροβάθμιο όργανο της CAF ανέτρεψε το αποτέλεσμα του αγωνιστικού χώρου, καταλογίζοντας στη Σενεγάλη ήττα με 3-0 στα χαρτιά και αναγνωρίζοντας το Μαρόκο ως νικητή της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, η οποία προσέφυγε στο CAS, επιδιώκοντας την ακύρωση της απόφασης της CAF και την αναγνώριση της νίκης που σημείωσε στον τελικό.

Η ακροαματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στη Λωζάνη, όπου οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων πλευρών παρουσίασαν τις θέσεις και τα επιχειρήματά τους.

Παρότι η έκδοση της απόφασης αναμενόταν αρχικά νωρίτερα, η διαδικασία παρατάθηκε προκειμένου να δημοσιοποιηθεί πλήρως αιτιολογημένη ετυμηγορία.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση της Τρίτης, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει το καθεστώς του τίτλου και να δώσει απάντηση σε μία υπόθεση που παραμένει ανοιχτή αρκετούς μήνες μετά τη διεξαγωγή του τελικού.