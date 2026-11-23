Την Κηφισιά προφανώς και την φοβόμουν. Δεν υπάρχει παιχνίδι της που να το έχασε εύκολα, στο μυαλό μου όταν πήγα στο γήπεδο είχα πως θα είναι μία μάχη μέχρι το τέλος. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να πάει αλλιώς το πράγμα, ήταν αυτός που εμπεριείχε αποβολή. Μία αποβολή που ο Τζήλος και ο βοηθός του δεν είδαν σε πρώτο χρόνο. Έπρεπε να κοπεί το πόδι του Κένι για να το πάρουν χαμπάρι μάλλον.

Βέβαια στο 11 με 11 ο ΠΑΟΚ είχε ήδη προηγηθεί, είχε χάσει τρεις ευκαιρίες και είχε αποδείξει ως έναν βαθμό, πως το πάθημα με την Καλαμάτα είχε γίνει μάθημα. Με κεντρικό άξονα λειτουργίας τις συνεργασίες του Κένι με τον Ζίφκοβιτς. Ο τελευταίος, έφτασε να είναι στη πρώτη θέση των σκόρερ και πρώτος σε ασίστ αν και ο Εντιαγιέ του στέρησε μία πλασάροντας άουτ σε άδειο τέρμα. Όσο για τον Κένι, κι άλλη ασίστ, ασίστ και στη φάση του κερδισμένου πέναλτι. Ο Άγγλος ανεβαίνει και ευτυχώς δεν χτύπησε.

Για τον Ζίφκοβιτς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Προφανώς όταν ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής βιώνει την αναγνώριση του κλαμπ, η ψυχολογία του αλλάζει προς το καλύτερο. Θα μπορούσε να βάλει τέσσερα γκολ, αλλά η κάθετη ποίημα του Σανταμαρία δεν έγραψε γιατί βρέθηκε οφσάιντ ο Γιαννούλης για κάτι εκατοστά. Αυτό που πρέπει να καταγραφεί βέβαια, είναι πως μετά τον Ζίφκοβιτς, η μεγαλύτερη σταθερά του ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα, είναι ο Σανταμαρία. Ο Γάλλος, δείχνει πως η καριέρα του μόνο τυχαία δεν είναι, απλά χρειαζόταν τον χρόνο του.

Στα θετικά, η εικόνα του Τσιφτσή που έβγαλε αντίδραση, κράτησε την εστία του ανέπαφη και έδειξε καλά. Στα αρνητικά, η εικόνα του Ούγκρεσιτς που σε καμία των περιπτώσεων δεν θα με οδηγούσε στο να ξεκινήσει τον αγώνα στη Φιλαδέλφεια. Έχει δρόμο ακόμα ο Σέρβος.

Ιδιαίτερη ανάλυση για έναν αγώνα 11 με 10 από το 19΄δεν μπορούμε να κάνουμε είναι η αλήθεια. Μπορούμε βέβαια να αναφερθούμε σε διάφορα αφηγήματα που αρχίζουν και εκνευρίζουν. Όπως πχ ότι η Κηφισιά δήλωσε με τον ΠΑΟΚ πέντε τιμωρημένους και μετά άκουγα πως έπαιξε χωρίς οκτώ. Τρεις βασικοί της δεν έπαιξαν, ενώ μετά ακολουθούν παιχνίδια με Αστέρα, ΟΦΗ και Καλαμάτα. Τι ακριβώς δηλαδή να έκανε ο Λέτο;

Βέβαια αυτή η ατζέντα ανοίγει όταν κάποιος πρέπει να βρει αφήγημα για τα δικά του. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το κάτι παραπάνω και ενοχλείται. Ο ΠΑΟ παίρνει πολλά παραπάνω και βγάζει άμυνα. Η ΑΕΚ της πήγε πέρυσι η γκρίνια και το επιβάλλει και φέτος. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι πίσω στη βαθμολογία. Και είναι τόσο πίσω γιατί ο ΠΑΟ δεν έχει αποβολή εις βάρος του σε δύο μαρς περιπτώσεις, πήρε παιχνίδι με πέναλτι που δεν κατάλαβε ουδείς τι δόθηκε, ενώ η ΑΕΚ πήρε παιχνίδι με αόρατο πέναλτι, πνίξανε ένα του Λεβαδειακού στο τέλος, ενώ ο Κοϊτά αντί να αποβληθεί, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αλλαγή στο 29΄.

Δεν έχω κανένα θέμα με το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνομαι τη δίψα του Παναθηναϊκού να το πάρει μετά από 16 χρόνια. Αλλά το να μου πετάγεται το επιχείρημα όλη την ώρα μπροστά μου «μιλάνε οι Ολυμπιακοί για διαιτησία» ενώ δεν ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπιακού – αντιθέτως – είναι κάπως εκνευριστικό.

Αν πιστεύει κανείς πως δόθηκαν μάχες για να σταματήσει ο Ολυμπιακός να κάνει ότι έκανε, για να κάνουν αντίστοιχα άλλοι, μάλλον κοροϊδευόμαστε. Αν το θέμα των Παναθηναϊκών είναι το τι έκανε κάποτε ο Ολυμπιακός, ας πάνε να παίξουν κανένα τάβλι να τα βρούνε.

Το θέμα είναι το σήμερα και το πως το παρελθόν δεν θα γίνει ποτέ παρόν. Και το πως το παρελθόν δεν θα αποτελεί το άλλοθι για τα πάντα.