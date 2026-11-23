Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Η αήττητη Μαρκό δοκιμάζεται στον Πύργο και η Νίκη Βόλου κυνηγά πέμπτο σερί τρίποντο απέναντι στον ΠΑΟΚ Β΄! Τα δύο ματς ρίχνουν την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Superbet League 2 τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Η σκυτάλη περνά στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Άρη. Η Superbet έχει μία Ενισχυμένη Απόδοση* για κάθε παιχνίδι, με γκολ, κάρτες και κόρνερ στο προσκήνιο.

Πύργος – ΓΣ Μαρκό | Ποιος θα βάλει φρένο στην πρωτοπόρο;

Στις 14:45 ο Πύργος υποδέχεται τη Μαρκό, που μετρά ήδη εννέα νίκες και δύο ισοπαλίες σε 11 αγωνιστικές. Στο 6-0 επί της Ζακύνθου, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί βρήκε δύο φορές δίχτυα και η ομάδα του Μαρκόπουλου έφτασε τα 25 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Πύργος, από την πλευρά του, βρήκε δύο γκολ στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του, αλλά το διπλό πήγε στον ΠΑΟΚ Β΄ (2-4).

Από 3.40 σε 3.80* για Over 2.5 γκολ και Over 5.5 κάρτες η ενισχυμένη απόδοση* της Superbet. Ο συνδυασμός θέλει τουλάχιστον τρία γκολ και έξι κάρτες συνολικά στο παιχνίδι.

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου | Για το πέντε στα πέντε οι «κυανόλευκοι»!

Στην Καλαμαριά, η σέντρα στις 15:00 σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο του ΠΑΟΚ Β΄. Απέναντί του βρίσκει τη φορμαρισμένη Νίκη Βόλου. Την προηγούμενη αγωνιστική, ο Πλέγας έγραψε το 2-1 κόντρα στον Πύργο στο 72΄ και χάρισε στους Θεσσαλούς την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα. Το ματς μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Superbet στο YouTube.

Από 3.00 σε 3.30* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να κερδίσει η καθεμία τουλάχιστον δύο κόρνερ (Over 1.5 κόρνερ ανά ομάδα).

Αστέρας Τρίπολης – Άρης | Με φόρα από το 3-0 οι «κιτρινόμαυροι»!

Ο Άρης πήγε στη διακοπή με το 3-0 επί του Παναιτωλικού και μετρά τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Στις 17:00 οι «κιτρινόμαυροι» διεκδικούν το διπλό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Εκεί τον περιμένει ένας Αστέρας που έμεινε στο 1-1 με την Καλαμάτα στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο και θέλει την πρώτη νίκη με τον Πορτογάλο στον πάγκο του.

Από 2.60 σε 3.10* για να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχτεί η καθεμία τουλάχιστον δύο κάρτες (Over 1.5 κάρτες ανά ομάδα) από τη Superbet σε ενισχυμένη απόδοση*.

SuperSocial*, ΕΔΩ μιλάνε οι παίκτες!

Έχεις παίξει μπάλα και ξέρεις; Στο SuperSocial της Superbet μοιράζεσαι την ανάλυσή σου, βλέπεις τα δελτία των creators και συζητάς με τη στοιχηματική κοινότητα για τα ματς της ημέρας.

Live Casino*, ΕΔΩ η εμπειρία γίνεται SUPER!

Έλληνες γκρουπιέρηδες και αγαπημένα παιχνίδια σε ζωντανή μετάδοση στο Live Casino της Superbet. Η εμπειρία είναι LIVE. Η διασκέδαση είναι SUPER!

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.