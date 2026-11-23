Η Φιτέσε έρχεται από δύο ήττες και υποδέχεται την ισόβαθμή της Ντε Γκραάφσαπ για τη Β’ Ολλανδίας, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία. Στην Πρέμιερ Λιγκ, η Μπρέντφορντ φιλοξενεί την φορμαρισμένη Έβερτον, στο ματς που ολοκληρώνει την 11η αγωνιστική.

Μόλις δύο ήττες για τη Φιτέσε (8 νίκες) στα 14 τελευταία παιχνίδια της με την Ντε Γκράαφσαπ.

Η Φιτέσε περνά κρίση και μετά από 16 αγώνες απέχει 23 βαθμούς από την κορυφή. Έχει μία νίκη στα τελευταία οκτώ ματς πρωταθλήματος και μόλις έναν βαθμό στα 4 πιο πρόσφατα. Στο «Γκέλρεντομ» έχασε τα δύο τελευταία, 0-2 από την Έμεν και 0-3 από την Άλκμααρ Β’. Ο Ρίντιγκερ Ρεμ ζήτησε συγγνώμη μετά το τελευταίο, με τον κόσμο να στρέφεται εναντίον του. Την Παρασκευή ταξιδεύει στο Ντόρντρεχτ. Η Ντε Γκραάφσαπ, στην πρώτη σεζόν του Τόμας Ντάουφενφοορντεν ως πρώτου προπονητή, ήταν 19η μετά από 9 αγωνιστικές. Από τότε μάζεψε 10 βαθμούς σε 6 ματς (3-1-2), με διπλό στο Φόλενταμ (1-2) και 3-0 επί της Μάαστριχτ, στην πρώτη της νίκη φέτος με διαφορά άνω του ενός γκολ. Ο σύλλογος βρίσκεται σε σύγκρουση με τους οργανωμένους: 52 οπαδοί αποκλείστηκαν από το γήπεδο, αφού μπλόκαραν τις εισόδους της «Φάιφερμπεργκ» και το ματς της 8ης Νοεμβρίου αναβλήθηκε. Απόψε δεν θα υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί. Με τις δύο ομάδες στο ίδιο σημείο της βαθμολογίας και τη Φιτέσε χωρίς αυτοπεποίθηση στην έδρα της, η ισοπαλία είναι επιλογή.

Αήττητη από την Έβερτον στα 4 τελευταία η Μπράντφορντ (1-3-0), αήττητη όμως και η Έβερτον στην έδρα της αντιπάλου της σε ισάριθμους αγώνες (0-3-1). Η Μπρέντφορντ είναι 10η με 14 βαθμούς, ρεκόρ 3-5-2 και 16-11 γκολ. Στο «Τζιτέκ Κόμιουνιτι» έχει 3-1-1 και 10-3 τέρματα. Ο Κιθ Άντριους δεν θα έχει τον τιμωρημένο Ίγκορ Τιάγκο, που πέρυσι σκόραρε πέντε φορές απέναντι στην Έβερτον. Από τις εθνικές ομάδες επέστρεψαν τραυματίες ο Κόλινς και ο Χίκι. Στη θέση του Τιάγκο αναμένεται ο 34χρονος Γουίλσον, που σκόραρε και στα τρία ματς της ομάδας στο Λιγκ Καπ. Οι «μέλισσες» είναι δεύτερες στη λίγκα σε κερδισμένες εναέριες μονομαχίες. Η Έβερτον είναι 7η με 16 βαθμούς, ρεκόρ 4-4-2 και 12-10 γκολ. Μετά από έναν βαθμό σε τρία ματς τον Οκτώβριο, έρχεται με τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Εκτός έδρας μετρά 1-3-1. Ο Ντέιβιντ Μόγες έχει όλο το ρόστερ διαθέσιμο, με τον Τζακ Γκρίλις να επιστρέφει. Ο Τιερνό Μπαρί μετράει έξι γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ και 10 σε 13 ματς συνολικά.

Η Μπρέντφορντ είναι δύσκολη αντίπαλος στην έδρα της, ενώ τα δύο περσινά ματς είχαν συνολικά δέκα γκολ (4-2 και 2-2). Η φόρμα της Έβερτον ισορροπεί το παιχνίδι.

755. ΦΙΤΕΣΕ - ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ Χ 3,65

760. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ - ΕΒΕΡΤΟΝ Χ 3,30

