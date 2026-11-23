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Παίκτης της Μπασκόνια είναι και με τη βούλα ο Ζακαρί Περίν, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Γέιδα και τη συμφωνία των δύο πλευρών μέχρι το 2030.

Η Μπασκόνια ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ζακαρί Περίν, επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και προσθέτοντας στο ρόστερ της έναν νεαρό και ταλαντούχο ψηλό, ο οποίος θα έχει πλέον την ευκαιρία να αγωνιστεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο, στη EuroLeague.

Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία τους με τον Γάλλο μέχρι το 2030, επενδύοντας στις δυνατότητές του και ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών τους με έναν παίκτη που έχει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης.

Νωρίτερα, η Γέιδα είχε γνωστοποιήσει τη λύση της συνεργασίας της με τον Περίν, ο οποίος είχε ενταχθεί στο δυναμικό της το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τους Αμβούργο Τάουερς. Ο Γάλλος αγωνίστηκε στις πρώτες εννέα αγωνιστικές της Liga Endesa, πριν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η Μπασκόνια τον καλωσόρισε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με το μήνυμα: «Ζακαρί Περίν, νιάτα και ταλέντο για τη φροντ λάιν της Μπασκόνια μέχρι το 2030».