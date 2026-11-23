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Η αντιαθλητική συμπεριφορά του παίκτη του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται με ειδική συμφωνία στον ΟΦΗ, προκάλεσε σοβαρή κάκωση στον καρπό του αρχηγού του Παναθηναϊκού που έχει γίνει… τούμπανο από την πτώση!

Γεμάτο ξανά το ιατρικό δελτίο του Παναθηναϊκού. Εκτός από τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο στο γόνατο, που έγινε από νωρίς αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΟΦΗ, αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού και ο Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Ολλανδός αρχηγός του Τριφυλλιού έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στον αριστερό του καρπό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο πρήξιμο, μετά το μαρκάρισμα του Νους και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία μέσα στη μέρα για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Επιπλέον, στο νοσοκομείο Υγεία βρίσκεται ο Σαλάχ Εντίν προκειμένου να ελεγχθεί για λοίμωξη του αναπνευστικού διότι είχε έντονο βήχα και ήταν εμπύρετος την περασμένη εβδομάδα.

