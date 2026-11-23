Η ΕΟΚ ανακοίνωσε δύο αλλαγές στο πρόγραμμα των εθνικών πρωταθλημάτων, με αναμετρήσεις να μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες και ώρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Σας ενημερώνουμε ότι:

Λόγω κωλύματος γηπέδου, ο αγώνας Ολυμπιακός ΣΦΠ – ΑΚ Καβάλας Οι Πάνθηρες, για την 8η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Allwyn Women's Basketball League 1, αντί για ώρα 15.00 που είχε αρχικά οριστεί, θα διεξαχθεί Σάββατο 28/11/2026 και ώρα 15.15 στο Κλειστό Γυμναστήριο Καμινίων.

Λόγω συμμετοχής αθλητών του σωματείου ΓΣ Δάφνη Δαφνίου με την Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΟ Δάφνης – ΓΣ Δάφνη Δαφνίου, για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (1ος Όμιλος), αντί για Σάββατο 05/12/2026 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί Τετάρτη 09/12/26 και ώρα 20.00, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Μουρούτσος».