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Συνεχίζονται τα δυσάρεστα νέα για τον Γιάνικ Σίνερ, καθώς ιταλικά μέσα μεταδίδουν ότι ο 25χρονος τενίστας θα χειρουργηθεί στο δεξί γόνατο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επέμβαση θα γίνει αύριο Τρίτη (24/11) στη Φινλανδία από τον Λάσε Λεμπάινεν και, λογικά, θα χρειαστεί περίπου τρεις-τέσσερις μήνες για να επιστρέψει στα courts.

Χάνει, δηλαδή, το Australian Open, καθώς στην καλύτερη περίπτωση θα είναι έτοιμος τον Φεβρουάριο. Υπάρχουν, πάντως, και τα απαισιόδοξα σενάρια που μιλούν για επιστροφή του στη χωμάτινη σεζόν ή και ακόμα πιο μετά...

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, θυμίζουμε, κατέκτησε τον τίτλο στο Wimbledon τον περασμένο Ιούλιο και από τότε βρίσκεται εκτός γηπέδων, προσπαθώντας να βρει λύση στο πρόβλημά του.

Την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε για πρώτη φορά η περίπτωση του χειρουργείου και φαίνεται ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιστρέψει υγιής στη δράση.