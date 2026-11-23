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Σε δύο γκρουπ αλλά και με αρκετά προβλήματα πραγματοποιήθηκε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Όπως μετά από κάθε αγώνα, έτσι και σήμερα, όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στον ΟΦΗ έκαναν αποθεραπεία, ενώ το πρόγραμμα των υπολοίπων περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και τελειώματα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο, ο Ντε Φράι στο καρπό, με τους δύο παίκτες να υποβάλονται σήμερα σε μαγνητική, ενώ ο Σαλάχ-Εντίν βρίσκεται στο ΥΓΕΙΑ για να ελεχθεί για λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν σε δύο γκρουπ στο “Γεώργιος Καλαφάτης”.

Όσοι αγωνίστηκαν στην εντός έδρας νίκη επί του ΟΦΗ έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και τελειώματα.