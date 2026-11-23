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Φανέλα βασικού παίρνει ο Τάισον στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β με τη Νίκη Βόλου (15:00), όντας μάλιστα και αρχηγός του Δικεφάλου.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συμμετέχει για πρώτη φορά σε αποστολή της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, όντας μάλιστα και βασικός απέναντι στη Νίκη Βόλου.

Στο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στην άκρη του πάγκου, ο Τάισον θα βρίσκεται στο αριστερό «φτερό» της επίθεσης, παίρνοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον αγώνα της Καλαμαριάς.

Ο Βασίλης Νικολακούλης θα βρίσκεται ως είθισται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πασαχίδη, Αβράμπο, Κωττά και Τσιότα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Σε σχηματισμό 4-3-3 ο ΠΑΟΚ Β του Στέλιου Μαλεζά, ο οποίος επέλεξε τους Ελευθεριάδη, Τσοπούρογλου και Λεωνιδόπουλο για τα χαφ, με τον Στύλο στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Σιφναίο στην κορυφή.

