Ως γνωστόν, η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας («Ομοσπονδία») είχε καταθέσει στις 2/9/2026 προσφορά στον διαγωνισμό του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου («Ταμείο») για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου («Κέντρο»).

Την Παρασκευή, 20/11/2026 το Ταμείο ανακοίνωσε ότι προτιμητέος επενδυτής για την αξιοποίηση του Κέντρου ανακηρύχθηκε η εταιρεία Aplekton Holdings Co.

Διευκρινίζεται ότι η ανακοίνωση αναφέρεται μόνο σε «προτιμητέο επενδυτή», ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά σε οικονομικό τίμημα όπως είχε γίνει στους δύο προηγούμενους ατελέσφορους διαγωνισμούς το 2015 και το 2023.

Όσον αφορά την προσφορά της Ομοσπονδίας, αυτή κρίθηκε κατά το Ταμείο απορριπτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14.7.1 της Πρόσκλησης και για τον λόγο αυτό αποκλείστηκε από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, δηλαδή από τον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών.

Η Ομοσπονδία δεν έχει περαιτέρω συγκεκριμένη ενημέρωση από το Ταμείο για την απόρριψη της προσφοράς της και επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της εκ της συμμετοχής της στον Διαγωνισμό.

Για την ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι στο αρχικό Δελτίο Τύπου του Ταμείου που είχε εκδοθεί την 2/9/2026 μετά την κατάθεση των προσφορών, είχε κάνει εντύπωση ότι δεν γινόταν αναφορά στην προσφορά της Ομοσπονδίας και ακολούθησε διορθωτική ανακοίνωση, με την οποία το Ταμείο αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει την κατάθεση της προσφοράς της Ομοσπονδίας.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία έχει καταθέσει την από 27/1/2026 Αίτηση Ακύρωσης κατά του κύρους του Διαγωνισμού και το από 12/8/2026 Υπόμνημα Συνεχίσεως αυτής ενώπιον του ΣτΕ και αναμένει ακόμα τον προσδιορισμό της συζήτησης, η οποία θα κρίνει το κύρος του Διαγωνισμού και τις ανακοινώσεις του Ταμείου.

Σημειώνουμε ότι το ΣτΕ, με αρ. 21/2024 Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε’ Τμήματος είχε κρίνει παράνομο το ΕΣΧΑΔΑ που συνόδευε τον προηγούμενο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το 2023 το ΤΑΙΠΕΔ (νυν Ταμείο) και είχε πάλι κερδίσει η Aplekton, αναφερόμενο, ανάμεσα σε άλλα, και στην «διατήρηση της αθλητικής ιππικής χρήσης» στο ακίνητο.

Τέλος, ο τρέχον Διαγωνισμός διέπεται από το ΠΔ της 19/04/2002 (ΦΕΚ 347Δ’/01.05.2002), όπου στο Άρθρο 2 (Ζώνη 2) προβλέπεται ρητώς το υπάρχον «κτιριακό συγκρότημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με κλειστή αρένα, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης και στεγασμένο γήπεδο προθέρμανσης», γεγονός που δεν μπορεί να αγνοηθεί στο Συμβόλαιο Επιφανείας που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί από το Ταμείο.