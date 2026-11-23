Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στην εκτός έδρας επικράτηση επί του Ηρακλή με 87-84 στην παράταση, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής στην Greek Basketball League.
Ο Αμερικανός γκαρντ αποτέλεσε τον ηγέτη της Ένωσης σε ένα παιχνίδι με έντονο σασπένς, σημειώνοντας 22 πόντους με 8/15 σουτ και 3/4 βολές, ενώ πρόσθεσε 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 κοψίματα σε 44:06 λεπτά συμμετοχής.
Μάλιστα, πέτυχε 10 συνεχόμενους πόντους στην τέταρτη περίοδο, κρατώντας όρθια την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.
Η εντυπωσιακή του παρουσία τού χάρισε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που τον ανέδειξε πολυτιμότερο παίκτη της αγωνιστικής, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη φετινή πορεία της ΑΕΚ.