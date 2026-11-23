Άτυχος στάθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 μέρες.

Ακόμη μια φορά φέτος στάθηκε άτυχος ο Λίον Μπέιλι καθώς τέθηκε νοκ άουτ για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι χθες με τον Ολυμπιακό κόντρα στον Ηρακλή, σημειώνοντας δύο γκολ στη νίκη με 6-2. Ωστόσο, την ώρα που εκτέλεσε το πέναλτι, αισθάνθηκε μια ενόχληση.

Τελικά, τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί, φάνηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, πάνω που είχε βρει τον καλό του εαυτό.

Αυτό το διάστημα που θα απουσιάζει ο Μπέιλι, ο Ολυμπιακός δίνει μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθιλ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζαμαϊκανού στα επόμενα δύο παιχνίδια των ερυθρολεύκων στο Europa League απέναντι σε Μίλαν και Τσέλιε, ενώ θα χάσει σίγουρα τα δύο ντέρμπι κόντρα σε Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και ΑΕΚ, αν δεν αναβληθεί.

Παράλληλα, θα χάσει το ματς με τον Άρη και αυτό με τον Ατρόμητο στις 13/12, ενώ είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 20/12. Πιθανότατα όμως θα προφυλαχθεί και θα επιστρέψει στη δράση μετά τις γιορτές.

