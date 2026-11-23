Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (29/11), με το ιατρικό δελτίο να παραμένει αμετάβλητο.

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, λίγες μόνο ώρες μετά την άνετη επικράτηση επί της Κηφισιάς.

Όσοι αγωνίστηκαν στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, ξεκινώντας με προθέρμανση, rondo, ενώ συνέχισαν με ένα παιχνίδι κυκλοφορίας και κατοχής της μπάλας. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι μικρού χώρου.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας , Γιάκιτς , Μοναστηρλής και Τέιλορ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ο Τσάλοφ έκανε ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Σορετίρε που ταλαιπωρήθηκε από ίωση έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Την Τετάρτη (25.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 στη Νέα Μεσημβρία.