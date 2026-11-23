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Η Βαλένθια καλωσόρισε με ξεχωριστό τρόπο τον Μπράνκου Μπάντιο, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Βαλένθια ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30 ώρα Ελλάδας), με την ισπανική ομάδα να αφιερώνει μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ πέρασε τις προηγούμενες δύο σεζόν με τη φανέλα της Βαλένθια, με τους Ισπανούς να μην ξεχνούν την παρουσία του και να τον καλωσορίζουν με ένα θερμό μήνυμα στα social media.

«Αύριο επιστρέφει ο Πάπι!», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βαλένθια, προσθέτοντας: «Στον αυριανό εντός έδρας αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, θα έχουμε ακόμη μία σπουδαία επιστροφή, αυτή του Μπράνκου "Πάπι" Μπαντιό, ο οποίος επιστρέφει σε αυτό που αποτέλεσε το σπίτι του τις τελευταίες δύο σεζόν. Καλώς ήρθες, Πάπι!»