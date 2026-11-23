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Η Φιορεντίνα ανοίγει το πρόγραμμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στην έδρα της Μόντσα. Η Έβερτον δοκιμάζεται στο δυτικό Λονδίνο και η Λεβάντε υποδέχεται την Έλτσε με έναν βαθμό να χωρίζει τις δύο ομάδες. Η Superbet έχει μία Ενισχυμένη Απόδοση* για κάθε ματς, από τα σουτ των «βιόλα» μέχρι τις κάρτες στο ισπανικό ντέρμπι και αμέτρητες αγορές για σκόρερ, ειδικά παικτών & κόρνερ!

Μόντσα – Φιορεντίνα | Με οκτώ γκολ στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές οι «βιόλα»!

Στις 21:45 η Μόντσα υποδέχεται μια Φιορεντίνα που βρήκε δίχτυα οκτώ φορές στα τρία τελευταία παιχνίδια της στη Serie A. Οι «βιόλα» έφεραν 2-2 με την Αταλάντα, πέρασαν με 4-2 από την έδρα της Σασουόλο και πήγαν στη διακοπή με ακόμη ένα 2-2, αυτή τη φορά απέναντι στη Γιουβέντους. Η Μόντσα, από την πλευρά της, ψάχνει τους πρώτους της βαθμούς μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες.

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Μπρέντφορντ – Έβερτον | Θα συνεχίσουν το σερί τους τα «ζαχαρωτά»;

Η Έβερτον μπαίνει στο γήπεδο της Μπρέντφορντ στις 22:00 με τρεις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Οι δύο από τις παραπάνω ήρθαν στην Premier League, απέναντι σε Νιούκαστλ και Κόβεντρι, με τον Τιερνό Μπάρι να έχει ήδη έξι γκολ στις δέκα πρώτες αγωνιστικές. Οι «μέλισσες» επιστρέφουν στο δυτικό Λονδίνο μετά την ήττα με 2-0 από την Μπράιτον και έχουν κερδίσει τέσσερα από τα επτά τελευταία εντός έδρας ματς τους στο πρωτάθλημα.

Από 2.60 σε 2.85* για Over 2.5 γκολ και Over 8.5 κόρνερ η ενισχυμένη απόδοση* της Superbet σε ένα παιχνίδι όπου προβλέπονται πολλά γκολ και επιθέσεις από αμφότερες πλευρές.

Λεβάντε – Έλτσε | Ένας βαθμός τις χωρίζει πριν από το ντέρμπι!

Πέντε γκολ είχε το προηγούμενο ραντεβού τους στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια», με τη Λεβάντε να παίρνει τη νίκη με 3-2 τον Ιανουάριο. Στο ίδιο γήπεδο, οι δύο ομάδες κλείνουν τη 13η αγωνιστική της LaLiga στις 22:00. Η Λεβάντε έχει έναν βαθμό περισσότερο, αλλά για να ανοίξει τη διαφορά θα πρέπει να λυγίσει μια Έλτσε που έχει χάσει μόλις μία φορά σε έξι φετινές εξόδους πρωταθλήματος.

Από 3.00 σε 3.20* η ενισχυμένη απόδοση* στο ντέρμπι όπου πρέπει να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να δεχτεί η καθεμία τουλάχιστον δύο κάρτες (G/G & Over 1.5 κάρτες ανά ομάδα).

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