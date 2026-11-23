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Το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον Σαντίνο Αντίνο επιβεβαιώθηκε, αφού ο Αργεντινός εξτρέμ υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Τα χειρότερα δυνατά νέα επιβεβαιώθηκαν στον Παναθηναϊκό αναφορικά με τον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο, καθώς ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου!

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε μόλις στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, όταν ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους του «Τριφυλλιού».

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν φόβοι για σοβαρή ζημιά, οι οποίοι δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τη Δευτέρα (23/11), μετά τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Αργεντινός.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει ότι ο Αντίνο τίθεται οριστικά εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό πλήγμα για τους «πράσινους» και τον Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος χάνει μία σημαντική επιλογή για τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του, σε μια περίοδο με αυξημένες αγωνιστικές απαιτήσεις.

Πέρα, όμως, από το αγωνιστικό σκέλος, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει πλέον στην υγεία του ποδοσφαιριστή και στην αποκατάστασή του, με στόχο να επιστρέψει πλήρως υγιής στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Παναθηναϊκός καλείται πλέον να διαχειριστεί μία ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη, ενώ για τον ίδιο τον Αντίνο αρχίζει μια δύσκολη περίοδος αποθεραπείας, με την επιστροφή του στη δράση να μετατίθεται για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.