Ασίστ με το αριστερό; Κι όμως! Ο Κένι επέστρεψε, μοίρασε και πάσαρε με απόλυτη ακρίβεια απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals.

Πήρε τις... ανάσες του και επέστρεψε δριμύτερος. Ο Τζόντζο Κένι μπορεί να έλειψε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όμως αυτή η απουσία μάλλον φάνηκε σαν μία παρένθεση στη γενικότερη εικόνα της σεζόν.

Ο Βρετανός μπακ δείχνει non stop, καθώς πέραν των εμφανίσεων και των λεπτών συμμετοχής, αρχίζει πλέον να καταγράφει ασίστ και μάλιστα με το αριστερό!

Η εμφάνιση απέναντι στην Κηφισιά Tutu Deals ήταν η 19η συμμετοχή του στους 20 συνολικά αγώνες του ΠΑΟΚ, την ώρα που οι 17 εξ αυτών «συνοδεύτηκαν» από γεμάτο 90λεπτο.

Δύο φορές μόνο δεν αγωνίστηκε σε όλο τον αγώνα, απέναντι στον Αστέρα που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και εχθές (22/11) στην Τούμπα, αφού ο Αλέσιο Λίσι, με το σκορ στο 4-0, αποφάσισε να του δώσει «ανάσες» ενόψει του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Είχε προλάβει όμως να ξεκλειδώσει το παιχνίδι μόλις στο 4ο λεπτό με την άψογη ασίστ του, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση σχεδόν με το... απόλυτο σε πάσες.

Πάσα με το αριστερό, ασίστ και key passes

Το 4-4-2 με δύο «βαριά χαρτιά» στην επίθεση, όπως είναι ο Σιμόν Μπάνζα και ο Σερίφ Εντιαγέ (αλλά και ο Ανέστης Μύθου), δίνει την «επιλογή» στους ακραίους μπακ να γεμίζουν με περισσότερη ευκολία την αντίπαλη περιοχή.

Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Τζόντζο Κένι με μία πάσα ακριβείας και μάλιστα με το αριστερό πόδι, έβγαλε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς φάτσα με την εστία. Και σιγά μην το έχανε ο Σέρβος, 1-0 ο ΠΑΟΚ από νωρίς, στο πιο γρήγορο γκολ του τη φετινή σεζόν, ένα τέρμα που ξεκλείδωσε και την αναμέτρηση.

Αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του Βρετανού μπακ στο φετινό πρωτάθλημα, μετά από εκείνη στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, μετρώντας στο παιχνίδι με την Κηφισιά δύο πάσες-κλειδιά αλλά και δύο επιτυχημένες σέντρες.

Ψάχνοντας μία λάθος πάσα...

Το πιο «εκκωφαντικό» στατιστικό του Τζόντζο Κένι στον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά όμως δεν ήταν άλλο από την ακρίβεια στις μεταβιβάσεις του. 35/36 μέτρησε ο Βρετανός (97%) και αν πει κανείς πως το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος επιθετικά για τον ΠΑΟΚ, ειδικότερα μετά την κόκκινη, υπάρχει απάντηση.

Οι 24 από τις 36, έγιναν στο αντίπαλο μισό, με τις 23 εξ αυτών να είναι επιτυχημένες. Αντίστοιχα, μόλις δώδεκα ήταν στο μισό που αμυνόταν ο ΠΑΟΚ, κάτι που δείχνει και την κυριαρχία του Δικεφάλου στον αγώνα, με την εικόνα να είναι ως επί το πλείστον κοντά στην περιοχή του Αναγνωστόπουλου.

Το «απόλυτο» όμως έγινε στις βαθιές μπαλιές... 3/3 από τον Άγγλο μπακ, σε μία κατηγορία που ο ΠΑΟΚ «πονούσε» τις προηγούμενες αγωνιστικές, παρ' όλα αυτά χθες (22/11) μέτρησε 22 επιτυχημένες βαθιές μπαλιές, στην καλύτερη μέχρι τώρα συγκομιδή του.

