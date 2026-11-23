Ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, μίλησε για τη σπουδαία νίκη της Ελλάδας με 2-1 επί του Παναμά, στάθηκε στη νοοτροπία και την ψυχική δύναμη των ποδοσφαιριστών του και τόνισε ότι η πίστη, η επιμονή και η προσήλωση στις αρχές και τις αξίες της ομάδας ήταν τα στοιχεία που έκριναν την αναμέτρηση.

Ο Βασίλης Παπαδάκης αποθέωσε τους παίκτες του μετά τη μεγάλη-νίκη πρόκριση επί του Παναμά, με την Εθνική Παίδων να βρίσκεται ήδη στους «32» του Μουντιάλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού:

"Τα παιδιά πάλεψαν πολύ μέσα στο γήπεδο, στις όποιες δυσκολίες είχαμε σε κομμάτια του παιχνιδιού και ήμασταν όλοι μας πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό και από τη μεριά μου έκανα τα πάντα για να τους βοηθήσω.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος έδειξε πιο επιθετικό πρόσωπο και δυσκολευτήκαμε περισσότερο, δεν ήταν καθόλου εύκολο, οπότε όλοι μαζί εστιάσαμε στο πώς θα βρούμε τις λύσεις και επιθετικά και αμυντικά και τελικά τα καταφέραμε!

Όταν μπαίνει ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, τα συναισθήματα για όλους είναι απίστευτα, είναι κάτι που έχω ξαναδεί από τα παιδιά, όμως όταν καταλαβαίνεις τί έχει συμβεί, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που το έχουν μέσα τους. Το έχουν ξανακάνει, έγινε και πριν λίγες μέρες από την Εθνική Ελπίδων και δεν είναι τίποτε άλλο από την κατάθεση ψυχής!

Δεν τα παρατάμε ποτέ, δεν ξέρουμε αν θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε, όμως αυτό είναι το δικό τους mentality και το είδαμε σήμερα άλλη μια φορά.

Το κλειδί της νίκης ήταν ότι παλεύαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και ότι δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Όταν πανηγυρίσαμε όλοι μαζί τους μίλησα για τις αρχές και τις αξίες μας και τους είπα ότι αυτές ήταν που σήμερα έφεραν τη νίκη και το δείξαμε σε όλο τον κόσμο".

