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Ο Ρούμπεν Αμορίμ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης της Μίλαν με τον Ολυμπιακό (26/11, 19:45), τονίζοντας τη σημασία της νίκης για τη συνέχεια των «ροσονέρι» στο Europa League.

Μετά την επικράτηση της Μίλαν με 5-1 επί της Φροζινόνε, ο Πορτογάλος τεχνικός έστρεψε την προσοχή του στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μιλώντας στο Sky Sport ο Αμορίμ υπογράμμισε:

«Το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αν δεν νικήσουμε, η πρόκριση στην επόμενη φάση θα γίνει πραγματικά πολύ δύσκολη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ανάγκη διαφορετικής αγωνιστικής προσέγγισης, ιδιαίτερα όταν απουσιάζουν ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά των Ραμπιό και Πούλισικ.

«Αν αποκλειστούμε από το Europa League, θα παίζουμε μόνο μία φορά την εβδομάδα και πολλοί ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Αντίθετα, αν παραμείνουμε στην Ευρώπη, θα μπορούμε να αγωνιζόμαστε περισσότερο και να συνεχίσουμε όλοι να εξελισσόμαστε».

Κλείνοντας, επισήμανε:

«Αν δεν προκριθούμε, θα έχουμε αποτύχει σε έναν σημαντικό στόχο μας. Γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι διαφορετικά σε σχέση με τις αναμετρήσεις απέναντι στην Μπενφίκα και τη Φερεντσβάρος».