Ο 29χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός έλυσε κοινή συναινέσει τη συνεργασία του με τη Ναϊμέγκεν, λίγους μήνες μετά την υπογραφή του διετούς συμβολαίου του, αποφασίζοντας να κάνει ένα βήμα πίσω από την επαγγελματική δράση.

Σε μια σημαντική απόφαση για την προσωπική του ζωή και την υγεία του προχώρησε ο Έμρε Μορ, επιλέγοντας να διακόψει προσωρινά την ποδοσφαιρική του πορεία, προκειμένου να επικεντρωθεί στον εαυτό του.

Ο 29χρονος Τούρκος εξτρέμ και η Ναϊμέγκεν αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε σκοράρει απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα προκριματικά του Champions League, επέλεξε να θέσει την υγεία του πάνω από την επαγγελματική του καριέρα.

Ο Μορ γνωστοποίησε ο ίδιος την απόφασή του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση και στέλνοντας ένα προσωπικό μήνυμα:

Το μήνυμα του Εμρέ Μορ:

«Από τότε που ήμουν μικρό αγόρι, είχα μόνο ένα όνειρο: να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το να μπορέσω να ζήσω αυτό το όνειρο σήμαινε τα πάντα για μένα. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τα πάντα για το άθλημα που αγαπώ τόσο πολύ.

Ωστόσο, πρόσφατα αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας. Έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ακούω το σώμα μου, να σέβομαι τα όριά μου και να δίνω προτεραιότητα στην ευημερία μου.

Για αυτόν τον λόγο, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ προσωρινά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επικεντρωθώ στον εαυτό μου. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο δεν θα αλλάξει ποτέ και παραμένω αισιόδοξος για το τι μπορεί να μου επιφυλάσσει το μέλλον»