Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στη Σικελία, όταν αποβληθείς ποδοσφαιριστής επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με μαχαίρι, προκαλώντας την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή (22/11) στη Μαρσάλα της Ιταλίας, κατά τη διάρκεια του αγώνα Galactic Paolini – Athletic Partanna, για την ένατη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica, ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων αποβλήθηκε έπειτα από επεισόδιο με αντιπάλους του, ωστόσο η ένταση δεν σταμάτησε εκεί.

Ο παίκτης φέρεται να αποχώρησε προσωρινά και στη συνέχεια να επέστρεψε οπλισμένος με μαχαίρι, απειλώντας μέλη της αντίπαλης ομάδας και επιτιθέμενος σε παράγοντά της.

Η κατάσταση οδήγησε τον διαιτητή στην απόφαση να διακόψει οριστικά την αναμέτρηση, ενώ στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για όσα συνέβησαν.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να αξιολογηθούν τυχόν ευθύνες.