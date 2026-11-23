Την γνώμη του για τα πολλά ματς είπε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζοσέ Μουρίνιο.

Οι σοβαροί τραυματισμοί του Χάρι Κέιν (Μπάγερν) και του Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) έφεραν για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ολοένα και πιο απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα καθώς και τα σωματικά όρια των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.



Μιλώντας στους δημοσιογράφους σήμερα (23/11), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει του αυριανού (24/11) αγώνα με την Αϊντχόφεν, για την 5η αγωνιστική της League phase του Champions League, o προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης , Ζοσέ Μουρίνιο, τόνισε: «Κοιτάξτε, αν θέλουμε τα χρήματα, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά ,πρέπει να ρισκάρουμε· έτσι είναι η ζωή. Αν κάποιος παίκτης θέλει να κάνει απεργία επειδή παίζουμε υπερβολικά πολλά παιχνίδια, ε, θα μπορούσατε να του προτείνετε να δεχτεί μείωση μισθού κατά 50%. Είναι μια σύγκρουση, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά, αν είχα την επιλογή, το να παίζουμε μόνο κάθε τρεις μέρες θα ήταν καλύτερο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Εγώ πάντως δεν θα δεχόμουν μείωση μισθού. Ίδιος φόρτος εργασίας, ίδιος μισθός», είπε αστειευόμενος.

Ο Πορτογάλος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε επίσης για:

Τις νίκες στο τέλος των αγώνων: «Εξαρτάται από την περίσταση. Μερικές φορές, το να κυνηγάς τη νίκη στο τελευταίο λεπτό έχει θετικά στοιχεία, αλλά εμπεριέχει και κινδύνους. Στο τελευταίο τέταρτο, ο κίνδυνος ήταν ξεκάθαρος: όταν ρισκάρεις, αλλάζεις την τακτική σου προσέγγιση και τα παίζεις όλα για όλα για τη νίκη, ανοίγεις την πόρτα σε μια αρνητική εξέλιξη, όπου μπορεί να μείνεις με άδεια χέρια , χωρίς ούτε έναν βαθμό. Μπορεί ακόμα και να χάσεις. Το ιδανικό σενάριο είναι ένα ματς σαν αυτά στη Βαλένθια ή στο Santander, όπου από τα πρώτα πέντε λεπτά καταλαβαίνεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Άλλες φορές, όμως, αυτό δεν είναι εφικτό. Πρέπει να δώσω τα εύσημα στη Θελτα , με την καλή έννοια, που έκανε το παιχνίδι τόσο δύσκολο. Αν συνυπολογίσεις το ταξίδι, την έλλειψη προπονήσεων και το γεγονός ότι η ομάδα βρέθηκε μαζί για πρώτη φορά μόλις μία μέρα πριν. Ευτυχώς, έχω μερικούς "καλούς ψεύτες" παίκτες που μου λένε ότι είναι 100% έτοιμοι να παίξουν, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Τους λατρεύω γι' αυτό, ακόμα κι αν δεν βρίσκονται σε τόσο καλή φυσική κατάσταση όσο ισχυρίζονται. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες, φτάσαμε στα όριά μας. Είναι πραγματικά φανταστικό Υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα κέρδιζες ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι βαθμοί "χρυσάφι"». Τα εύσημα ανήκουν σε όλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών των "ψευτών" που έδωσαν τα πάντα».

Τον Βινίσιους: «Πιστεύω ότι θα επανέλθει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Είναι ακόμα νέος μερικές φορές, καθώς οι παίκτες πλησιάζουν τα 30, δυσκολεύονται να διατηρήσουν την κορυφαία φυσική τους κατάσταση ή ίσως χάνουν μέρος του κινήτρου τους αλλά ο Βίνι είναι νέος. Ο κόσμος ξεχνάει ότι ήρθε εδώ σε πολύ μικρή ηλικία και έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα. Όπως είχα πει τότε, όταν όλοι τον "έθαβαν" είναι ένα πραγματικά καλό παιδί, με μεγάλη ενσυναίσθηση για τους άλλους, και αυτό αποτελεί μια θεμελιώδη βάση. Τώρα επέστρεψε και η συνεισφορά του είναι πολύ θετική. Κόντρα στη Βιγιαρεάλ, άλλαξε την εικόνα του αγώνα και πέτυχε γκολ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε και ο ίδιος έμεινε εκτός δράσης για τέσσερα παιχνίδια. Ίσως εκείνη η κόκκινη κάρτα να διέκοψε μια περίοδο εξέλιξης, αυτοπεποίθησης και φυσικής κατάστασης».

Το ποδόσφαιρο: «Η διαφορά είναι ότι, στις δικές μας γενιές, για να φαίνεσαι κάτι, έπρεπε πραγματικά να είσαι αυτό ενώ σήμερα, πολλοί "φαίνονται" κάτι πριν όντως γίνουν, και άλλοι "φαίνονται" χωρίς να γίνουν κάτι ποτέ στην πραγματικότητα. Αυτή είναι μια θεμελιώδης διαφορά. Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει το ίδιο το ποδόσφαιρο με τα διαθέσιμα εργαλεία, το μέγεθος των προπονητικών επιτελείων, τα δεδομένα, όλα όσα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προπονητικής επιβάρυνσης κ.λπ. αλλά έχει αλλάξει και ο κόσμος, και οφείλεις να προσαρμοστείς».

Τους παίκτες που γίνονται προπονητές: «Δεν ξέρω, συζητάτε συνέχεια για ποδόσφαιρο για το στυλ παιχνιδιού μας και τη συγκεκριμένη προσέγγισή μας. Μου αρέσει το γεγονός ότι οι παίκτες έχουν επίγνωση και νιώθουν άνετα με όσα τους ζητάμε. Είναι δύσκολο να προβλέψω ποιοι παίκτες μπορεί να γίνουν προπονητές κάποια στιγμή, δεδομένου ότι έχουμε τόσα πολλά νεαρά παιδιά. Πιστεύω ότι ο Μπερνάρντο Σίλβα θα καταλήξει να γίνει πρόεδρος της Μπενφίκα, αλλά όσον αφορά τους τωρινούς παίκτες, είναι δύσκολο να πω κάτι αυτή τη στιγμή».

Την αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν: «Είναι καλή ομάδα , ένα σύνολο που αξίζει περισσότερα από όσα δείχνει η τρέχουσα βαθμολογική του συγκομιδή. Έρχονται εδώ για να πάρουν βαθμούς· σίγουρα δεν έρχονται με τη νοοτροπία ότι θα χάσουν. Διαθέτουν εξαιρετικούς παίκτες και έναν πολύ έμπειρο προπονητή, σε καμία περίπτωση δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Το να μεσολαβούν τρεις μέρες μεταξύ των αγώνων είναι μια χαρά, αλλά οι δύο μέρες είναι δύσκολες. Όπως κι εμείς, έτσι κι αυτοί έπαιξαν το Σάββατο, ένα ματς που είχαν ουσιαστικά κερδίσει από το 60ό λεπτό. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι διαθέτουν μια διακριτή ταυτότητα , τόσο αμυντικά όσο και όταν έχουν την κατοχή της μπάλας. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχουν προπονητή που βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και αρκετά χρόνια· είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα. Διαθέτουν έμπειρους παίκτες, όπως ο Κόστιτς και ο Πέρισιτς, καθώς και ταλαντούχους νεαρούς. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.

Όπως κάνω πάντα, θα επιδιώξω να φρεσκάρω την ομάδα με παίκτες που έχουν ενέργεια, όταν το διάστημα ανάμεσα στα παιχνίδια είναι τόσο μικρό. Οι 12 βαθμοί που έχουμε συγκεντρώσει μας προσφέρουν μια σχετική ηρεμία... αλλά πρέπει να συνεχίσουμε· δεν θέλουμε να καταλήξουμε στα play-off».