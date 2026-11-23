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Το ισπανικό ποδόσφαιρο διανύει μια χρυσή εποχή, με τις εθνικές ομάδες της χώρας να πρωταγωνιστούν σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Αυτή τη φορά, η Κ17 έκλεψε την παράσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, διαλύοντας τα Φίτζι με 15-0 και φτάνοντας μια ανάσα από το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης

Η Ισπανία δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στα Φίτζι, στη δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε μια ιστορική παράσταση. Οι νεαροί Ισπανοί πέτυχαν εννέα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και ακόμη έξι στο δεύτερο, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 15-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ράφα Κρουζ, ο 17χρονος επιθετικός της Λας Πάλμας, ο οποίος σημείωσε πέντε γκολ, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση.

Το αποτέλεσμα αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17, πίσω μόνο από το 16-0 του Μαρόκου απέναντι στη Νέα Καληδονία, στις 9 Νοεμβρίου 2025.

Μάλιστα, η Ισπανία κατέρριψε το δικό της προηγούμενο ρεκόρ, το 13-0 επί της Νέας Ζηλανδίας το 1997, που για 28 χρόνια αποτελούσε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της διοργάνωσης, μέχρι να το ξεπεράσει το Μαρόκο.

Οι πέντε μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του Μουντιάλ Κ17

Θέση Αγώνας Έτος Σκορ 1 Μαρόκο – Νέα Καληδονία 2025 16-0 2 Ισπανία – Φίτζι 2026 15-0 3 Ισπανία – Νέα Ζηλανδία 1997 13-0 4 Αγγλία – Νέα Καληδονία 2023 10-0 5 Βραζιλία – Νέα Καληδονία 2023 9-0