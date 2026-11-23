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Δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Μαρκό στον Πύργο (0-0), με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου να «γκελάρει» για δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς.

Στο 0-0 έμειναν ΠΑΣ Πύργος και Μαρκό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2, σε μία αναμέτρηση που είχε λιγοστές σημαντικές ευκαιρίες, με τους δύο τερματοφύλακες να επεμβαίνουν όποτε χρειάστηκε.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της, γνωρίζοντας την τρίτη βαθμολογική της απώλεια στη σεζόν, ενώ οι γηπεδούχοι πρόσθεσαν έναν βαθμό στη συγκομιδή τους.

Ο ΠΑΣ Πύργος ήταν εκείνος που δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης, στο 29ο λεπτό, όταν ο Λάζαρης επιχείρησε το σουτ, με τον Έξαρχο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση με τα ακροδάκτυλα και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ και στο 38' απείλησαν με κεφαλιά του Εραμούσπε, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μαυριάς δοκίμασε το πόδι του, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα έξω από την εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μαρκό προσπάθησε να ανεβάσει την απόδοσή της και στο 55' έφτασε κοντά στο προβάδισμα, όταν ο Μεντόσα επιχείρησε να σκοράρει, αλλά ο Τσεκούρας αντέδρασε εξαιρετικά, απομακρύνοντας τον κίνδυνο.

Στη συνέχεια, ο Μιούλερ είχε δύο προσπάθειες που δεν βρήκαν στόχο, με τους φιλοξενούμενους να αναζητούν το γκολ που θα τους έδινε το τρίποντο.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ Πύργος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις δικές του στιγμές και στο 77ο λεπτό ο Μαυριάς επιχείρησε νέο σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Έξαρχος.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τη Μαρκό να φτάνει τους 30 βαθμούς, έχοντας απολογισμό εννέα νίκες και τρεις ισοπαλίες στις πρώτες 12 αγωνιστικές. Ο ΠΑΣ Πύργος, από την πλευρά του, έφτασε τους 10 βαθμούς, παραμένοντας στη 14η θέση της κατάταξης.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ Πύργος (Δημήτρης Σπανός): Τσεκούρας, Κάρδαρης, Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ (59' λ.τρ. Σκεντεράι), Μούσια, Λάζαρης (67' Δασκαλόπουλος), Φοφανά, Μαυριάς (90+1' Δημητρίου), Δούμτσιος (68' Σαρδέλης).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης (80' Μπουσάι), Σμάλης, Ντέτλερ, Φατιόν (90+2' Αλεξόπουλος), Κυριακίδης (61' Οικονομίδης), Σεμπά, Μιούλερ (80' Μπετσίροβιτς), Μεντόσα (61' Παυλίδης), Eλ Αραμπί