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Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η υπό διάλυση ομάδα της Πάτρας δείχνει την πόρτα της εξόδου στον Μιχάλη Μιχελάκο.

Ο Προμηθέας πάει από το κακό στο χειρότερο με τον έναν μετά τον άλλο παίκτη να αποχωρεί λόγω της κατάστασης, που έχει προκύψει με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Το θέμα είναι ότι πλέον οι Πατρινοί, που είναι σε τρομερά δύσκολη θέση, ψάχνουν και για προπονητή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA η συνεργασία με τον Μιχάλη Μιχελάκο δεν θα συνεχιστεί.

Ο Μιχελάκος ήταν ασίσταντ στην αρχή της χρονιάς του Γιώργου Βόβορα και μετά την απόλυση του τελευταίου είχε πάρει την θέση του.

Το ενδιαφέρον του Προμηθέα έχει στραφεί στην ξένη αγορά.