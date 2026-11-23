Ο Ιζάκ Μπόνγκα σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια (21:30, 24/11) στάθηκε στο γεγονός πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να περάσουν την δική τους φιλοσοφία στο παιχνίδι, ενώ μίλησε και για την αυτοπεποίθηση που νιώθει στο παρκέ. Αποστολή στην Ισπανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει αρκετά κόντρα στην Βαλένθια: «Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε να παίζουμε το δικό μας παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα ριμπάουντ και από τις συνθήκες της αναμέτρησης. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε σωστά το παιχνίδι. Όταν αντιμετωπίζεις μια νεανική και γρήγορη ομάδα, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το ξεκίνημα. Χρειάζεται να μπούμε στο παρκέ επιθετικά, με τη σωστή ενέργεια και την κατάλληλη νοοτροπία από το πρώτο λεπτό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα υπάρχουν διαφορετικές πεντάδες και διαφορετικά σχήματα, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διατηρήσουμε την ένταση και τη συγκέντρωσή μας»

Για το ποιο θα ήταν το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια τόσο γρήγορη ομάδα; Να ακολουθήσει τον ρυθμό της ή να προσπαθήσει να επιβάλει τον δικό του τρόπο παιχνιδιού μέσα από την άμυνα; «Πρέπει να επιβάλουμε εμείς τον ρυθμό μας. Θέλουμε να περάσουμε τη δική μας φιλοσοφία στο παιχνίδι και να κάνουμε τον αντίπαλο να ακολουθήσει τον δικό μας τρόπο παιχνιδιού. Θέλουμε να καθορίσουμε εμείς τον τόνο της αναμέτρησης, τόσο μέσα από την ταχύτητα όσο και μέσα από την ενέργεια και τη σωματική δύναμη που θα βγάλουμε στο παρκέ»

Για το πόση αυτοπεποίθηση παίρνει όταν αγωνίζεται στο παρκέ μαζί με τους Χουάντσο και Χέις - Ντέιβις: «Ανεξάρτητα από το ποιοι συμπαίκτες μου βρίσκονται στο παρκέ, έχω πάντα αυτοπεποίθηση. Σε μια ομάδα με το βάθος και την ποιότητα που διαθέτουμε, νιώθεις μεγάλη σιγουριά, όποιοι κι αν είναι οι παίκτες που αγωνίζονται κάθε φορά»