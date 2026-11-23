Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) παγκοσμίως, απέσπασε την ανώτατη βαθμολογία των πέντε αστέρων στην αξιολόγηση του Green NCAP για το μικρότερο μοντέλο της στην ευρωπαϊκή αγορά, το DOLPHIN SURF.

Το best seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα (στοιχεία ΣΕΑΑ: Ιανουάριος – Οκτώβριος 2026), το οποίο αναδείχθηκε πέρυσι «World Urban Car of the Year», πέτυχε συνολική βαθμολογία 96% στην ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία εξετάζει βασικές παραμέτρους, όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα (Well-to-Wheel+). Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων που έχει ήδη αποσπάσει το μοντέλο στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της BYD να μετατρέπει τις καινοτομίες της στον τομέα της βιωσιμότητας σε τεχνολογίες προσιτές στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ακόμη και μέσα από ένα τόσο compact και οικονομικά προσιτό μοντέλο.

Η έκδοση του DOLPHIN SURF που δοκιμάστηκε από το Green NCAP ήταν η Boost, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 89 ίππων τοποθετημένο στον εμπρός άξονα, βάρος κάτω από 1.400 κιλά και επίσημη αυτονομία 322 χλμ. κατά WLTP. Το αυτοκίνητο επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα.

Το DOLPHIN SURF εντυπωσίασε τους αξιολογητές του Green NCAP με τη συνολική του αποδοτικότητα. Όπως αναφέρεται στην επίσημη έκθεση, «το μοντέλο διακρίθηκε, αποσπώντας πέντε αστέρια και μέση βαθμολογία 96%», ενώ επισημαίνεται ότι ακόμη και η υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκε κατά τη δοκιμή στον αυτοκινητόδρομο παραμένει «περιορισμένη για τα δεδομένα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων». Η έκθεση συμπληρώνει ότι «οι compact διαστάσεις, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και η μικρή μπαταρία του DOLPHIN SURF συμβάλλουν στην επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων».

Ο Dr. Aleksandar Damyanov, Technical Manager του Green NCAP, δήλωσε: «Οι εξαιρετικές επιδόσεις βιωσιμότητας του DOLPHIN SURF στο Green NCAP δεν οφείλονται μόνο στις compact διαστάσεις και τη μικρή μπαταρία του, αλλά και στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που κατέγραψε κατά τις δοκιμές μας. Αυτό που καθιστά το αυτοκίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τους καταναλωτές είναι οι ισορροπημένες επιδόσεις του και στους τρεις τομείς της αξιολόγησης της οδηγικής εμπειρίας, σε συνδυασμό με την κορυφαία βαθμολογία των πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφάλειας του Euro NCAP».

Η κατηγορία αξιολόγησης «Καθαρός Αέρας» (Clean Air) αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της μέγιστης βαθμολογίας. Το Green NCAP αναγνώρισε τις «πολύ καλές επιδόσεις» του μοντέλου όχι μόνο όσον αφορά τις εκπομπές από την εξάτμιση – όπου τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν εγγενές πλεονέκτημα – αλλά και τις εκπομπές που δεν προέρχονται από αυτήν, όπως τα σωματίδια που παράγονται από τη φθορά των ελαστικών και των φρένων. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη τους ρύπους που παράγονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου, από την κατασκευή και την παροχή ενέργειας έως τη συντήρηση, καθώς και τις δυνατότητες ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής του.

Παράλληλα, η βαθμολογία 9,9/10 στην κατηγορία «Αέρια του Θερμοκηπίου» (Greenhouse Gases) αντικατοπτρίζει τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, τις compact διαστάσεις, το περιορισμένο βάρος και τη χωρητικότητα της μπαταρίας του DOLPHIN SURF. Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου συνδέεται με την παραγωγή του, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στην Κίνα. Σύντομα, ωστόσο, προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή του και στην Ουγγαρία.

Το Green NCAP αναγνωρίζει επίσης τη χρησιμότητα της τεχνολογίας Vehicle-to-Load (V2L) που διαθέτει το DOLPHIN SURF, μέσω της οποίας μπορεί να τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές με ισχύ έως 3,3 kW.

Πρόσφατα, η BYD αναβάθμισε το DOLPHIN SURF, ανασχεδιάζοντας τη διάταξη του ταμπλό και εμπλουτίζοντας τον εξοπλισμό του. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μεγαλύτερη οθόνη αφής για το σύστημα infotainment στην κορυφαία έκδοση Comfort, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι στην έκδοση Boost, καθώς και ζάντες αλουμινίου στη βασική έκδοση Active.