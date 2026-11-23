Ο Βέλγος διεθνής τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης, Τιμπό Κουρτουά, δήλωσε ότι θεωρεί δύσκολο για έναν τερματοφύλακα να κερδίσει ξανά τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d'Or).

Ο Λεβ Γιασίν, πρώην διεθνής με τη Σοβιετική Ένωση, παραμένει ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει κατακτήσει το βραβείο στα 70 χρόνια της ιστορίας του βραβείο, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της ψηφοφορίας το 1963.



«Ο Μάνουελ Νόιερ έφτασε κοντά το 2014, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση», ανέφερε ο Κουρτουά σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει του αυριανού (24/11) αγώνα με την Αϊντχόφεν, για την 5η αγωνιστική της League phase του Champions League.

«Όσον αφορά τη χρονιά μου το 2022, περίμενα να βρεθώ σε υψηλότερη θέση. Ο Καρίμ (Μπενζεμά) το άξιζε, αλλά πίστευα ότι εγώ θα έπρεπε να είμαι ψηλότερα».

Το 2022, ο Κουρτουά κατέκτησε το «Βραβείο Γιασίν» ως ο καλύτερος τερματοφύλακας, ενώ η έβδομη θέση που κατέλαβε εκείνη τη χρονιά αποτελεί την υψηλότερη κατάταξή του στη «Χρυσή Μπάλα».

Μετά τον Γιασίν, μόλις πέντε τερματοφύλακες έχουν βρεθεί στην πρώτη τριάδα της ψηφοφορίας για τη «Χρυσή Μπάλα».

Ο Νόιερ ήταν ο πιο πρόσφατος, το 2014, ενώ προηγήθηκαν οι Ιταλοί Τζιανλουίτζι Μπουφόν και Ντίνο Τζοφ, ο Τσέχος Ίβο Βίκτορ και ο Γερμανός Όλιβερ Καν (δύο φορές).

«Ακούς δημοσιογράφους να λένε ότι οι τερματοφύλακες έχουν το "Βραβείο Γιασίν"», πρόσθεσε ο Κουρτουά.

«Το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο. Μπορεί να πραγματοποιήσουμε μια εξαιρετική εμφάνιση, αλλά στη συνέχεια ο Μπαπέ να σκοράρει στο τελευταίο λεπτό, και αυτό είναι το μόνο που θυμάται ο κόσμος. Ένας τερματοφύλακας μπορεί να το κερδίσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι είδους σεζόν θα χρειαζόταν για να συμβεί αυτό. Θα έπρεπε να κατακτήσεις τα πάντα, ενώ παράλληλα έχεις πέντε ή έξι συμπαίκτες που αποδίδουν εξαιρετικά. Όταν βρίσκομαι σε μια ομάδα με τους Βινίσιους Τζούνιορ, Τζουντ (Μπέλινγκχαμ), Κιλιάν (Μπαπέ), Αρντά (Γκιουλέρ), (Γιαν) Ντιομαντέ... πώς θα ψηφίσουν εμένα;»

Από τότε που ο Ιταλός αμυντικός Φάμπιο Καναβάρο κατέκτησε το βραβείο το 2006, 17 από τις 19 «Χρυσές Μπάλες» (Ballon d'Or) στην κατηγορία των ανδρών έχουν απονεμηθεί σε παίκτες της επίθεσης.