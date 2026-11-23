Σε ένα ματς που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, η Νίκη Βόλου έφυγε με το «διπλό» από τη Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ Β (0-1), σε ένα ματς που ο Τάισον αγωνίστηκε βασικός.

Στο επίσημο ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στην άκρη του πάγκου του, ο ΠΑΟΚ Β υποδέχτηκε τη Νίκη Βόλου, ψάχνοντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα του έδινε βαθμολογική ανάσα. Με αρκετές απουσίες η ασπρόμαυρη αποστολή (Μπέρδος, Γκιόκα, Κοσίδης, Ντούνγκα), αλλά τον... Τάισον στην σύνθεση.

Ένα παιχνίδι που παρακολούθησε σύσσωμος ο Δικέφαλος, καθώς μεταξύ άλλων στις κερκίδες οι Γιώργος Σαββίδης, Νίκος Σαββίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια, Λέο Μάτος, αλλά και αρκετοί παίκτες της πρώτης ομάδας (Ζαφείρης, Άλι, Μπάμπα, Μπαλωμένος και Χατσίδης).

Ο Βασίλης Νικολακούλης βρέθηκε ως είθισται κάτω από τα δοκάρια, με τους Πασαχίδη, Αβράμπο, Κωττά και Τσιότα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από τ' αριστερά προς τα δεξιά.

Σε σχηματισμό 4-3-3 ο ΠΑΟΚ Β του Στέλιου Μαλεζά, ο οποίος επέλεξε τους Ελευθεριάδη, Τσοπούρογλου και Λεωνιδόπουλο για τα χαφ, με τον Στύλο στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Τάισον στ' αριστερά και τον Σιφναίο στην κορυφή.

Το πρώτο 20λεπτο θα ξεχαστεί αρκετά γρήγορα, όντας από τα χειρότερα των τελευταίων εβδομάδων. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν καταγράφηκε καμία τελική για καμία εκ τις δύο ομάδες μέχρι το 23ο λεπτό. Η πρώτη τελική όμως, έμελλε να καταλήξει και στα δίχτυα. Κόρνερ από τα δεξιά για τους Βολιώτες με τον Ρινγκ, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, προβολή από κοντά του Πολέτο και 0-1 η Νίκη.

Μεταξύ 25ου και 45ου λεπτού ήταν και το καλό διάστημα του Δικεφάλου, ο οποίος κατέγραψε και δύο τελικές με αξιώσεις, δίχως όμως να βρουν δίχτυα. Στο 34' ο Τσιότας βρέθηκε σε διαγώνια θέση, σούταρε από το ύψος της περιοχής, όμως ο Τσέλιος είχε απάντηση και απέκρουσε σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, το δυνατό σουτ του Τσοπούρογλου κατέληξε άουτ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-1.

Ούτε το δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε πως διεκδίκησε δάφνες ποιότητας, με τον ΠΑΟΚ Β να δυσκολεύεται για μία ακόμα φορά να δημιουργήσει στην αντίπαλη εστία. Στο 60ο λεπτό ο Τζίμας σούταρε διαγώνια, με τη μπάλα να καταλήγει λίγο άουτ, ενώ η μεγαλύτερη ευκαιρία της επανάληψης άνηκε στη Νίκη Βόλου, όταν ο Πολέτο στο 67' από το ύψος του πέναλτι έπιασε το σουτ, αλλά ο Λεωνιδόπουλος μπήκε στην πορεία της μπάλας και έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ.

Αλλαγές επί αλλαγών από Βοσνιάδη και Μαλεζά, με τον Δικέφαλο να ψάχνει και να βρίσκει την ευκαιρία του στο 90ο λεπτό. Ο Τσιφούτης ταχύτατα πέρασε και πάτησε περιοχή, γύρισε άψογα στον Σιφναίο, αλλά αυτός αστόχησε απελπιστικά. Δύο ακόμα στημένες φάσεις στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων για τους ασπρόμαυρους δεν βρήκαν στόχο και ως εκ τούτου η Νίκη Βόλου έφυγε με το «διπλό» από τη Θεσσαλονίκη.

Στους 23 βαθμούς έφτασε η Νίκη Βόλου που πλέον ισοβαθμεί στη 2η θέση με την ΑΕΛ, όντας στο -7 από την πρωτοπόρο Μαρκό, την ώρα που ο ΠΑΟΚ Β έμεινε στους 12 βαθμούς, μαζί με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.

Ακολουθεί η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β μέσα στην πρωτοπόρο Μαρκό, ενώ η Νίκη Βόλου θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα.



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Β (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσιότας, Πασαχίδης(88' Παπαγεωργίου), Κωττάς(34' Aπιατσιόνακ), Αβράμπος, Ελευθεριάδης(68' Κανίς), Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου(88' Γραββάνης), Στύλος(68' Τσιφούτης), Τάισον, Σιφναίος

Νίκη Βόλου (Βοσνιάδης): Τσέλιος, Ρινγκ(83' Τζανετόπουλος), Σιούτας, Βαφέας, Αρίας, Τζίμας, Σαλαμούρας, Πλέγας, Τσομπάνης(56' Μακρυγιάννης), Πολέττο(70' Μαχαίρας), Μάντζης(70' Λουκίνας)