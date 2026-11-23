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Ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Έντρικ Φελίπε, τέθηκε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό, όπως ανακοίνωσαν οι Μαδριλένοι.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Έντρικ αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει αύριο (24/11) την Αϊντχόφεν για το Champions League, ενώ κινδυνεύει επίσης να χάσει τις αναμετρήσεις με τις Αλαβές, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Άρσεναλ και Οσασούνα.

Έχει αγωνιστεί ως αλλαγή στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τη φετινή σεζόν, σε οκτώ συμμετοχές, έχει πετύχει ένα γκολ και έχει μοιράσει μία ασίστ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στερείται επίσης τις υπηρεσίες των Φερλάν Μεντί, Ραούλ Ασένσιο και Ροντρίγκο Γκόες, οι οποίοι είναι τραυματίες.