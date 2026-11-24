Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ένα ιστορικό γκολ πανηγύρισε η Εθνική Παίδων κόντρα στον Παναμά (2-1), με τον Σαραφιανό Παπασαραφιανό να περιγράφει το τέρμα που θα μείνει αξέχαστο στην καριέρα του

Ο 17χρονος σκόρερ της Εθνικής Παίδων, πέτυχε ένα γκολ που θα μείνει αξέχαστο όχι μόνο στον ίδιο, αλλά σε όλο το γκρουπ. Γκολ-πρόκριση στο 90+5' με τη Γαλανόλευκη να βρίσκεται ήδη στους «32» του Μουντιάλ Κ17, που διεξάγεται στην Ντόχα του Κατάρ.

Πως όμως έζησε ο ίδιος αυτά τα δευτερόλεπτα; Που αφιερώνει το γκολ και ποιοι είναι οι στόχοι ενόψει των νοκ άουτ;

Aναλυτικά όσα δήλωσε ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός:

«Αυτό το γκολ δεν είναι μόνο για μένα, αλλά για ολόκληρη την ομάδα.

Η νοοτροπία της ομάδας μας είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στους συλλόγους μας και είναι τιμή να αποτελούμε μέλη της Εθνικής ομάδας και να εκπροσωπούμε τη χώρα μας.

Δίνουμε ό,τι έχουμε. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που είμαστε τόσο επιθετικοί μέσα στο γήπεδο»

