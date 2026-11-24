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Ο Αυστριακός Ζούλιαν Βαϊνμπέργκερ, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, θα σφυρίξει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νόρντζελαντ στην Δανία (26/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο 41χρονος ρέφερι διηύθυνε δύο φορές κατά το παρελθόν αγώνες των Πρασίνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Προ τετραετίας είχε βρεθεί στο ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-2 για την Super League και προ διετίας στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Στην Ευρώπη ο Βαϊνμπέργκερ σφύριξε δύο φορές αγώνες του ΠΑΟΚ, ο οποίος μέτρησε ισάριθμες νίκες επί Ρίγα (0-2) και Μποέμιανς (2-0).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Αντρεάς Χαϊντενράιχ, Μαξιμίλιαν Κόλμπιτς, 4ος ο Στέφαν Έμπνερ και στο VAR οι Κρίστιαν-Πέτρου Κιοτσίρκα, Γιόσεφ Σπούρνι.