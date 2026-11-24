Η Κ16 του ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει... στροφές στη Super League 2 K19, πετυχαίνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, όντας πλέον στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Φαίνεται πως αποδίδει η επιλογή των ανθρώπων του Δικεφάλου να αγωνιστεί η φετινή Κ16 στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα της Superbet League 2, με τους ασπρόμαυρους να ανταγωνίζονται πλέον 18χρονους και όχι άνδρες, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια στα τοπικά της ΕΠΣΜ.

Μάλιστα, το περασμένο Σάββατο (21/11) στο Φίλυρο απέναντι στην Κ19 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τα αετόπουλα... έστησαν πάρτι, καθώς επικράτησαν με 1-4, λίγες μόνο μέρες μετά την άνετη επικράτηση επί της ΑΕΛ στη Σουρωτή (2-4).

Ένα γκολ και τρεις ασίστ από τον Δρόσο, ένα γκολ και μια ασίστ από τον Αθανασέλλη, ένα γκολ από τον Τάσση κι άλλο ένα από τον Φαρδέλλα, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές έχει ρεκόρ 2-1-1, όντας στην 4η θέση της βαθμολογίας του Α Ομίλου της SL2 K19, πίσω από Πανσερραϊκό, Νέστο και Νίκη Βόλου, με την ομάδα της Μαγνησίας βέβαια να μην έχει πραγματοποιήσει το ρεπό της.

Ο πρώτος γύρος για τον Δικέφαλο θα ολοκληρωθεί στις 6 Δεκεμβρίου όταν θα αντιμετωπίσει στις Σέρρες τον Πανσερραϊκό, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (28-29/11) θα φιλοξενήσει στη Σουρωτή τον Πανθρακικό.

