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Οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 116-104, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέβιν Ντουράντ.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς δύσκολα στους αντιπάλους τους, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +10 (25-15). Οι Κλίπερς έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (28-22), μειώνοντας σε 47-43 στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, το Χιούστον ανέβασε αισθητά τον επιθετικό του ρυθμό και με επιμέρους σκορ 38-32 επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (85-75). Στην τελευταία περίοδο οι Ρόκετς διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης (31-29), φτάνοντας στην επικράτηση.

Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε της προσπάθειας των νικητών με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Κλίπερς ξεχώρισε ο Ντάριους Γκάρλαντ με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

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