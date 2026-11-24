Οι γηπεδούχοι έβαλαν από νωρίς δύσκολα στους αντιπάλους τους, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +10 (25-15). Οι Κλίπερς έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο (28-22), μειώνοντας σε 47-43 στο ημίχρονο.
Μετά την ανάπαυλα, το Χιούστον ανέβασε αισθητά τον επιθετικό του ρυθμό και με επιμέρους σκορ 38-32 επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (85-75). Στην τελευταία περίοδο οι Ρόκετς διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης (31-29), φτάνοντας στην επικράτηση.
Ο Κέβιν Ντουράντ ηγήθηκε της προσπάθειας των νικητών με 32 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ για τους Κλίπερς ξεχώρισε ο Ντάριους Γκάρλαντ με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ και 8 ασίστ.