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Με δύο εξαιρετικά δωδεκάλεπτα, οι Σικάγο Μπουλς επικράτησαν των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 122-108, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη μπροστά στο κοινό τους.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ένα μικρό προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου (30-27), όμως στη συνέχεια οι «Ταύροι» εξαπέλυσαν επιθετική καταιγίδα, σημειώνοντας 45 πόντους έναντι μόλις 20 των αντιπάλων τους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εντυπωσιακό 72-50.

Οι Καβαλίερς έβγαλαν αντίδραση μετά την ανάπαυλα και με επιμέρους σκορ 39-21 στην τρίτη περίοδο μείωσαν τη διαφορά στους τέσσερις πόντους (93-89), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Το Σικάγο, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ολοκληρώσουν την ανατροπή, ανέκτησε τον έλεγχο στην τελευταία περίοδο (29-19) και έφτασε στην επικράτηση με διαφορά 14 πόντων.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Τρε Τζόουνς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ από πλευράς Κλίβελαντ ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 28 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης