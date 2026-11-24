Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο πρώτο δωδεκάλεπτο (32-30), ενώ η δεύτερη περίοδος εξελίχθηκε σε επιθετικό ρεσιτάλ, με τις δύο ομάδες να σημειώνουν συνολικά 76 πόντους (37-39) και να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια (69-69).
Μετά την ανάπαυλα, το Πόρτλαντ πάτησε γκάζι και με επιμέρους σκορ 32-23 στην τρίτη περίοδο απέκτησε προβάδισμα εννέα πόντων (101-92). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, διευρύνοντας τη διαφορά και φτάνοντας σε μια εμφατική επικράτηση.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των Μπλέιζερς ήταν ο Ντένι Αβντίγια με 31 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από πλευράς Σίξερς ξεχώρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.