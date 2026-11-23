Ο Ντιέγκο Σιμεόνε αποθέωσε τον Άλεξ Μπαένα μετά τη νίκη επί της Χετάφε, σε μια βραδιά που ο ίδιος έγραψε ιστορία στη LaLiga.

Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε στον Άλεξ Μπαένα ο Ντιέγκο Σιμεόνε, μετά τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης επί της Χετάφε, αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει ο Ισπανός μεσοεπιθετικός.

«Ο Άλεξ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αισθάνεται σαν να είναι δική του η ομάδα. Έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο και την ευθύνη που άφησε ο Γκριεζμάν, κυρίως στην επίθεση, στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός τεχνικός.

Ο Σιμεόνε στάθηκε επίσης στην αγωνιστική εξέλιξη του Μπαένα από την εποχή που αποκτήθηκε από τη Βιγιαρεάλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο και την προσωπικότητά του.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τον Χουλιάν Άλβαρες, παρά το γεγονός ότι δεν σκόραρε, τονίζοντας πως πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πως τα γκολ θα έρθουν.

Η αναμέτρηση είχε ιστορική σημασία και για τον ίδιο τον Σιμεόνε, ο οποίος έφτασε τις 345 νίκες στη LaLiga με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ξεπερνώντας τις 344 του Λουίς Αραγονές και καταγράφοντας τις περισσότερες νίκες προπονητή με έναν σύλλογο στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Αργεντινός ευχαρίστησε την οικογένειά του, τους συνεργάτες και τους ποδοσφαιριστές που συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή.