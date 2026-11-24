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Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Κωνσταντινούπολη τις τελευταίες ώρες, αφού μια λέαινα εθεάθη να κυκλοφορεί ελεύθερη στην περιοχή Σαριγιέρ, στα περίχωρα της Πόλης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες το θηλυκό λιοντάρι εντοπίστηκε σε κατοικημένη περιοχή έχοντας προηγουμένως βγει από γειτονική δασική έκταση, προκαλώντας την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Ειδικά συνεργεία έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της λέαινας με την χρήση θερμικών καμερών και όλα αυτά λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Γαλατασαράι με την Άστον Βίλα για το Champions League.

Η Γαλατασαράι, μάλιστα επιστράτευσε το χιούμορ της δημιουργώντας ένα επικό promo video με δύο λιοντάρια με τα σήματα των δύο μονομάχων, να είναι έτοιμα να συγκρουστούν στο γήπεδο.