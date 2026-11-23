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Ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει δύο πρώην συμπαίκτες του «Ορμίγκα» στην Τσίβας. Αντικρουόμενα τα ρεπορτάζ από το Μεξικό για το ενδιαφέρον των Πειραιωτών.

Δύο ποδοσφαιριστές της Τσίβας Γουαδαλαχάρα έχουν μπει στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, με τα δημοσιεύματα από το Μεξικό να δημιουργούν διαφορετικές εντυπώσεις σχετικά με το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Η αρχή έγινε από τον Μεξικανό δημοσιογράφο Κέρι Ρουίς, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Πειραιώτες παρακολουθούν τον 19χρονο μεσοεπιθετικό Σαντιάγο Σαντοβάλ, με χρονικό ορίζοντα τον Ιανουάριο ή το καλοκαίρι του 2027.

Στη συνέχεια, η TV Azteca πρόσθεσε στο μεταγραφικό κάδρο και τον 23χρονο αριστερό μπακ Μπράιαν Γκονσάλες, παρουσιάζοντας το ενδεχόμενο οι δύο ποδοσφαιριστές να συναντήσουν ξανά τον πρώην συμπαίκτη τους, Αρμάντο «Ορμίγκα» Γκονσάλες, αυτή τη φορά στον Πειραιά.

Ο Σαντοβάλ πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά με την Τσίβας, έχοντας καταγράψει 14 συμμετοχές, πέντε γκολ και μία ασίστ στο πρωτάθλημα. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον επιθετικό όσο και στα άκρα, ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2029.

Από την πλευρά του, ο Μπράιαν Γκονσάλες μετρά 11 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ στην ίδια διοργάνωση. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός μπακ ή φουλ μπακ, έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει επιθετικές λύσεις από την πλευρά του.

Ωστόσο, η μεξικανική RÉCORD παρουσίασε διαφορετική εικόνα, αμφισβητώντας τα μεταγραφικά σενάρια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοσιογράφος Ρενέ Τοβάρ, ο οποίος διέψευσε το ενδιαφέρον για τον Σαντοβάλ.

Παράλληλα, ο Σέσαρ Ουέρτα, επικαλούμενος πληροφορίες από το εσωτερικό της Τσίβας, ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη προσέγγιση του Ολυμπιακού για κανέναν από τους δύο ποδοσφαιριστές.

Η χρηματιστηριακή αξία του Σαντοβάλ εκτιμάται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ και του Μπράιαν Γκονσάλες στα 7,5 εκατομμύρια, με τις συγκεκριμένες υποθέσεις να παραμένουν στο επίπεδο της μεταγραφικής φημολογίας, χωρίς καμία επιβεβαιωμένη πρόταση.

Δείτε βίντεο με τα highlights του Σαντιάγο Σαντοβάλ:

Δείτε βίντεο με τα highlights του Μπράιαν Γκονσάλες: