O Κέρβιν Αριάγκα έστειλε το δικό του μήνυμα... επιστροφής μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθη χθες για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη στον ώμο, στο παιχνίδι με την Καλαμάτα.

Ο διεθνής μέσος της ΑΕΚ από την Ονδούρα, που υπέστη στη Νίκαια κάταγμα δεξιάς κλείδας μετά από μια άσχημη πτώση που είχε στον αγωνιστικό χώρο, μπαίνει πλέον σε φάση αποκατάστασης, με την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση να υπολογίζεται σε περίπου δύο μήνες από τώρα.

Ο ίδιος σε ανάρτηση του ευχαριστεί όλον τον κόσμο για την στήριξη, αναφέροντας: «Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για την υγεία μου και στάθηκαν δίπλα μου! Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και τώρα το μόνο που απομένει είναι η αποκατάσταση, ώστε να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός! Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τραυματισμός ήρθε στο χειρότερο δυνατό σημείο για τον Αριάγκα, καθώς εκεί που άρχιζε να κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο βασικό ροτέισον και να βρίσκει τον ρόλο του στην ομάδα, αναγκάζεται να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, χάνοντας μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη.