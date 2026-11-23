H Κόμο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sport, ο Ισπανός τεχνικός, αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1, έχοντας τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή της επίθεσης και από πίσω του σε ελεύθερο ρόλο τον Νίκο Παζ. Στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, οι επικρατέστερες επιλογές είναι ο Ντα Κούνια και ο Μπατουρίνα, ενώ στον άξονα αναμένεται να αγωνιστούν οι Περόνε και Μίγια. Τέλος στην άμυνα οι Γιαν Κόουτο, Χακόμπο Ραμόν, Κεμπφ και Άλεξ Βάγε συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν, με τον Μπουτέζ να βρίσκεται στην εστία.

Θυμίζουμε πως η Κόμο, πρωταγωνιστεί στην Ιταλία, ενώ στο Champions League φιγουράρει στην 3η θέση με 9 πόντους σε τέσσερα παιχνίδια έχοντας διαλύσει: 4-1 την Λειψία, με το ίδιο σκορ την Γιουνάιτεντ, με 1-9 την Λανς και έχει ηττηθεί 3-2 στην έδρα της Φέγενορντ.

Η αποστολή των Ιταλών: