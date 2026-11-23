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Ο πρώτος σκόρερ του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά απέναντι στην ΑΕΚ, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Κόμο κι έχοντας πίσω του μια ιδιαίτερη προϊστορία κόντρα στους «κιτρινόμαυρους». Το SDNA κάνει rewind στο χρόνο.

Ο χρόνος γυρίζει πίσω για τον Τάσο Δουβίκα, ο οποίος στην αναμέτρηση της Τρίτης (24/11) της Κόμο με την ΑΕΚ για την League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, ετοιμάζεται να συναντήσει ξανά μια γνώριμη αντίπαλο από τα χρόνια της παρουσίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του ΄21 ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άφησε πίσω του τη Super League για να ακολουθήσει τη δική του (σπουδαία) διαδρομή στο εξωτερικό, ωστόσο οι αναμετρήσεις του με την Ένωση έχουν ξεχωριστή θέση στο προσωπικό του ποδοσφαιρικό αρχείο.

Κι αυτό διότι το πρώτο «πιστόλι» του φετινού Τσάμπιονς Λιγκ, δεν έχει απλώς αντιμετωπίσει αρκετές φορές την ΑΕΚ.

Έχει καταφέρει να σκοράρει εναντίον της τρεις φορές και μάλιστα μέσα σε διάστημα μόλις 33 ημερών, σε μια περίοδο κατά την οποία φορούσε τη φανέλα του Βόλου και πραγματοποιούσε εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Τα οκτώ παιχνίδια και η αλλαγή σκηνικού με τον Βόλο

Η πρώτη γνωριμία του Δουβίκα με την ΑΕΚ ήρθε την 1η Οκτωβρίου 2017, όταν αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης και οι Αρκάδες επικράτησαν με 2-0 στην έδρα τους.

Ακολούθησαν ακόμη τρεις αναμετρήσεις με τη φανέλα του Αστέρα, χωρίς ο νεαρός τότε επιθετικός να καταφέρει να βρει δίχτυα απέναντι στους «κιτρινόμαυρους».

Τα δεδομένα άλλαξαν όταν μετακόμισε στον Βόλο.

Η πρώτη του συνάντηση με την ΑΕΚ ως ποδοσφαιριστής της θεσσαλικής ομάδας πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020, στην ισοπαλία 2-2 στη Ριζούπολη.

Οι τρεις αναμετρήσεις που ακολούθησαν το 2021 ήταν εκείνες που έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην προσωπική του προϊστορία με την Ένωση.

Τρία γκολ σε 33 ημέρες!

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021, ο Βόλος αντιμετώπισε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 4-2, ωστόσο ο Δουβίκας είχε φροντίσει να κάνει αισθητή την παρουσία του, ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό.

Δείτε το γκολ στο βίντεο (μετά το 00:25)

Στις 4 Μαρτίου, στη ρεβάνς του Πανθεσσαλικού, ο Έλληνας φορ βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, αυτή τη φορά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 35ο λεπτό.

Το γκολ του χάρισε στον Βόλο τη νίκη με 1-0, χωρίς πάντως να είναι αρκετό για την πρόκριση.

Δείτε το γκολ στο βίντεο (μετά το 01:01)

Η ιστορία επαναλήφθηκε μόλις δέκα ημέρες αργότερα.

Στις 14 Μαρτίου 2021, ο Βόλος υποδέχθηκε εκ νέου την ΑΕΚ, αυτή τη φορά για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Ο Δουβίκας ανέλαβε πάλι την εκτέλεση πέναλτι, ευστόχησε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Δείτε το γκολ στο βίντεο (μετά το 01:25)

Ήταν το τρίτο προσωπικό του γκολ απέναντι στην Ένωση μέσα σε 33 ημέρες και παράλληλα η τελευταία φορά που βρέθηκε αντίπαλός της.

Από το Πανθεσσαλικό στη λίμνη του Κόμο

Από εκείνο το απόγευμα της 14ης Μαρτίου 2021 μέχρι το ευρωπαϊκό ραντεβού της Τρίτης (24/11) έχουν περάσει περισσότερα από πεντέμισι χρόνια.

Στο διάστημα αυτό ο Δουβίκας αποχώρησε από το ελληνικό ποδόσφαιρο, μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Ουτρέχτης, συνέχισε στην Ισπανία με τη Θέλτα και πλέον αγωνίζεται στη Serie A με τη φανέλα της Κόμο.

Η προϊστορία του απέναντι στην ΑΕΚ περιλαμβάνει συνολικά οκτώ συμμετοχές, τρεις νίκες, μία ισοπαλία, τέσσερις ήττες, συν τρία προσωπικά γκολ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα τέρματά του σημειώθηκαν στις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις του με τους «κιτρινόμαυρους».

Εσχάτως, το σκηνικό αλλάζει. Από τη Ριζούπολη, το ΟΑΚΑ και το Πανθεσσαλικό, στη λίμνη του Κόμο και σε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση με διαφορετικές απαιτήσεις.

Για τον Δουβίκα πάντως, η αντίπαλος θα είναι γνώριμη. Και η τελευταία φορά που την αντιμετώπισε παραμένει συνδεδεμένη με ένα δικό του γκολ και μια νίκη της ομάδας του.