Ο Ίμπον Ναβάρο δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση γύρω από την Εθνική Σερβίας, ξεκαθαρίζοντας πως η προσοχή του είναι αποκλειστικά στραμμένη στη Βίρτους Μπολόνια.

Η ένταση που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον Ίμπον Ναβάρο και την Εθνική Σερβίας εξακολουθεί να απασχολεί τα σερβικά ΜΜΕ, ωστόσο ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα δεν δείχνει διατεθειμένος να δώσει συνέχεια στο ζήτημα.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους Μπολόνια για τη EuroLeague, ο Ισπανός τεχνικός δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με τις προηγούμενες δηλώσεις του για την Εθνική ομάδα και τους παίκτες, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Ναβάρο απέφυγε να τοποθετηθεί εκ νέου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέρα από την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας του.

«Στη συνέντευξη Τύπου μιλάμε για τη Βίρτους. Για τίποτα άλλο. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη Βίρτους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Βόιν Μεντάρεβιτς δεν βρίσκεται εδώ, αλλά είναι με την Εθνική ομάδα. Έτσι συμφωνήσαμε πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από εκεί και πέρα, ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα στάθηκε στο ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, τονίζοντας πως η αναμέτρηση με τη Βίρτους θα είναι ένας «αγώνας επιβίωσης», λόγω της σωματικής και πνευματικής κόπωσης των δύο ομάδων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του Τσίμα Μονέκε, επισημαίνοντας πως πρέπει να αξιοποιείται σωστά και να αισθάνεται σημαντικός, ενώ μίλησε με θετικά λόγια και για την αγωνιστική παρουσία του Τζόναθαν Μότλεϊ.

Τέλος, αποκάλυψε πως η συμμετοχή του Κρις Τζόουνς παραμένει αμφίβολη και θα αποφασιστεί την ημέρα του αγώνα, ενώ έκλεισε τη συνέντευξη Τύπου επαναλαμβάνοντας την απόλυτη προσήλωσή του στην επόμενη αναμέτρηση:

«Βίρτους. Μόνο Βίρτους. Για εμάς δεν υπάρχει Τετάρτη. Υπάρχει μόνο Τρίτη. Τίποτα άλλο».