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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει αύριο την Κόμο στο «Stadio Giuseppe Sinigaglia» χωρητικότητάς μόλις 13.602 θεατών. Ενα... old school γήπεδο, που περιτριγυρίζεται από ένα μαγευτικό τοπίο.

Το ιστορικό «Stadio Giuseppe Sinigaglia», το οποίο έλαβε το όνομα του Giuseppe Sinigaglia, ενός κωπηλάτη από το Κόμο, ο οποίος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους αθλητές της εποχής του, εγκαινιάστηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνια, το 1927. Βρίσκεται ακριβώς στις όχθες της λίμνης Κόμο, πλαισιωμένο από κρυστάλλινα νερά, κάτω από τις επιβλητικές αλπικές κορυφές. Ενα μοναδικό φυσικό τοπίο...

Φυσικά, στο πέρασμα των χρόνων, το «Stadio Giuseppe Sinigaglia», έχει υποβληθεί σε αρκετές παρεμβάσεις, ανακαινίσεις και βελτιώσεις προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει η Κόμο. Ιδίως φέτος που η ιταλική ομάδα συμμετέχει στο Champions League χρειάστηκε πολλά βελτιωτικά έργα.

Παρά τις βελτιώσεις και τις ανακατασκευές που έχουν υπάρξει, διατηρεί αναλλοίωτη την κλασική old school ιταλική ατμόσφαιρα και φινέτσα, έχοντας πάντα μια μαγευτική θέα στη λίμνη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το Stadio Giuseppe Sinigaglia: