Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο Λάζαρος Ρότα λίγο πριν την προπόνηση της ΑΕΚ στο Κόμο μίλησε στο AEK TV για το αυριανό παιχνίδι με την ιταλική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Πρέπει να αφήσουμε τη Ρεάλ πίσω. Να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Να καταθέσουμε στο γήπεδο ό,τι και με τη Ρεάλ. Αυτός είναι ο δρόμος. Να δώσουμε το 100%, να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, ελπίζοντας να έρθουν και οι τρεις πόντοι».

Για τη φόρμα της Κόμο;

«Ήρθαμε εδώ καθαρά για τη νίκη. Οποιον παίκτη κι αν ρωτήσεις. Είναι σε καλό μομέντουμ. Καλή ομάδα και παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όμως 11 εμείς, 11 κι αυτοί. Ο καλύτερος ας κερδίσει».

Για τον Δουβίκα;

«Εχουμε επαφή. Μου είπε αν χρειαστώ οτιδήποτε εδώ. Είναι… μπελάς για αύριο. Χαίρομαι όμως για τον ίδιο. Δουλεύει σκληρά. Όλα τα άλλα μέσα στο γήπεδο».