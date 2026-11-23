Σαρωτικές αλλαγές στην ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός πριν από μερικές εβδομάδες στη League phase του Europa League.

Δραστικά μέτρα στην Σπάρτα Πράγας μετά από ένα σερί 5 παιχνιδιών δίχως νίκη που έφερε το σύλλογο στο -13 από την κορυφή. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία αποτελεί ο Μπράιαν Πρίσκε, όπως και ολόκληρο το επιτελείο του.

Στη δεύτερη του θητεία στον πάγκο της Σπάρτα (ομάδα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στη League phase του Europa League πριν από μερικές εβδομάδες), ο Δανός τεχνικός που στο παρελθόν είχε κατακτήσει δύο πρωταθλήματα δεν είχε ανάλογη επιτυχία.

Διαζύγιο και με μία μεγάλη δόξα του συλλόγου, αφού παρελθόν αποτελεί και ο Τόμας Ροζίτσκι από τη θέση του τεχνικού διευθυντή με τον Τόμας Σίβοκ να παίρνει άμεσα τη θέση του.