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Ο «Γηραιός» γνώρισε βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό, ωστόσο στο Φάληρο βρήκε έναν λόγο για να χαμογελά. Ο 19χρονος επιθετικός, Άνταμ Ζούλεβιτς, συστήθηκε με δύο γκολ στο ελληνικό κοινό και το SDNA κάνει focus στον νεαρό Σλοβάκο φορ.

Μπορεί ο Ηρακλής να έφυγε με άδεια χέρια και έξι γκολ στην… καμπούρα του από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ωστόσο μέσα από τη βαριά ήττα προέκυψε κι ένα σημαντικό κέρδος για τον «Γηραιό».

Ο λόγος για τον Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος φρόντισε να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ των «κυανόλευκων» στο Φάληρο.

Και μάλιστα δύο τέρματα με καθαρά… σεντερφορίσια υπογραφή, από έναν επιθετικό που διαθέτει το ύψος, τα σωματικά προσόντα και το ένστικτο για να εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Ο 19χρονος Σλοβάκος, με ύψος 1,98 μ., άνοιξε λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα στο ελληνικό πρωτάθλημα, φτάνοντας τα δύο γκολ σε τρεις συμμετοχές και δίνοντας μια πρώτη γεύση από τις δυνατότητές του.

Η μεταγραφή στην Τζένοα και οι ευρωπαίοι «μνηστήρες»

Πώς μπήκε στη… ζωή του Ηρακλή ο Ζούλεβιτς και ποια είναι η διαδρομή που έφερε τον νεαρό Σλοβάκο επιθετικό στη Θεσσαλονίκη;

Λίγο πριν από την εκπνοή της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, ο 19χρονος φορ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Τζένοα.

Πριν μετακομίσει στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2025, η ομάδα από τη Γένοβα δεν ήταν η μοναδική που είχε εντοπίσει την περίπτωσή του.

Η Κάλιαρι είχε κινηθεί για την απόκτησή του από τη Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, ενώ το όνομά του είχε περάσει και από τα «ραντάρ» της Λέτσε, της Βιγιαρεάλ και της Χόφενχαϊμ.

Τελικά, η Τζένοα ήταν εκείνη που κέρδισε τη μεταγραφική κούρσα, καταβάλλοντας περίπου 450.000 ευρώ για τον τότε 17χρονο επιθετικό.

Από τη Σλοβακία στην Primavera και το ντεμπούτο στη Serie A

Ο Ζούλεβιτς δεν αποκτήθηκε από την Τζένοα απλώς για να συμπληρώσει το ρόστερ της Primavera.

Στην πατρίδα του είχε ήδη πάρει παραστάσεις από το ποδόσφαιρο ανδρών με τη Ζέμπλιν Μιχαλόβτσε, δείχνοντας από νωρίς ότι διαθέτει χαρακτηριστικά ενός κλασικού σέντερ φορ.

Η μετακόμισή του στη Γένοβα αποτέλεσε το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Με τη φανέλα της Τζένοα Under 20 κατέγραψε 36 συμμετοχές και τέσσερα γκολ.

Συγχρόνως, πρόλαβε να πάρει και την πρώτη γεύση από τη Serie A πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα αγωνιζόμενος ως αλλαγή για τρία λεπτά κόντρα στη Νάπολι στις 22 Αυγούστου 2026 και λίγες ημέρς πριν από το δανεισμό στον Ηρακλή.

Παράλληλα, έχει φορέσει τη φανέλα των μικρών εθνικών ομάδων της Σλοβακίας, αποκτώντας διεθνείς εμπειρίες που προστίθενται στο ποδοσφαιρικό του βιογραφικό.

Ο δανεισμός στον Ηρακλή και η οψιόν αγοράς

Η μετακίνησή του στον Ηρακλή δεν έγινε χωρίς προοπτική για το μέλλον. Ο Σλοβάκος επιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με τον «Γηραιό» να διατηρεί - σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα - δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του.

Πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν περιορίζεται απαραίτητα στον ρόλο του ενδιάμεσου σταθμού στην καριέρα του νεαρού φορ.

Το «θηρίο» των 1,98 μ. και το πρώτο δείγμα γραφής

Το αγωνιστικό προφίλ του Ζούλεβιτς μόνο απαρατήρητο δεν περνά.

Με ύψος που αγγίζει τα δύο μέτρα αποτελεί μια επιβλητική παρουσία στην αντίπαλη περιοχή, διαθέτοντας σημαντικό πλεονέκτημα στο ψηλό παιχνίδι και τα χαρακτηριστικά ενός καθαρόαιμου «εννιαριού».

Φυσικά στα 19 του χρόνια βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης. Χρειάζεται παιχνίδια, δουλειά, βελτίωση σε επιμέρους στοιχεία και το απαραίτητο αγωνιστικό… ψήσιμο για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Τα δύο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό δεν αρκούν από μόνα τους για ασφαλή συμπεράσματα. Αποτελούν μια πρώτη ισχυρή ένδειξη ότι ο Ηρακλής έχει στα χέρια του έναν επιθετικό με ενδιαφέρουσα προοπτική.

Και αν ο Ζούλεβιτς καταφέρει να δώσει συνέχεια στις εμφανίσεις του, τότε δεν αποκλείεται η βαριά ήττα στο «Καραϊσκάκη» να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων του «Γηραιού» και για έναν διαφορετικό λόγο: ως το παιχνίδι στο οποίο ο νεαρός Σλοβάκος άρχισε να συστήνεται για τα καλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο κι αποτέλεσε την αφετηρίας μιας σπουδαίας εξέλιξης - καριέρας.