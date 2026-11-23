Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Μάιλς Κέιλ, με τις δύο πλευρές να αποφασίζουν από κοινού να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
Η Γαλλική ομάδα ευχαρίστησε τον Αμερικανό άσο για την παρουσία, την αφοσίωση και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ASVEL, η απόφαση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας ελήφθη με κοινή συναίνεση των δύο πλευρών, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη.