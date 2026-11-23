Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχολίασε την φάση των Ταμπόρδα - Σιέλη στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας πως για τον ίδιο δεν θα έπρεπε να δοθεί κόκκινη κάρτα, αφού είναι μια ενέργεια που έχει κάνει και ο ίδιος.

Ο παλαίμαχος επιθετικός τοποθετήθηκε για την φάση που έχει σηκώσει... φωνές από την πλευρά του ΟΦΗ, τονίζοντας ωστόσο ότι ο Ταμπόρδα δεν πάει να χτυπήσει τον αντίπαλό του, αλλά να ξεφύγει από το κράτημα και το μαρκάρισμά του.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια ενέργεια που συμβαίνει και που την έχει κάνει και ο ίδιος κατά την διάρκεια της καριέρας του. Εξηγεί μάλιστα ότι από το βίντεο δεν είναι βέβαιος εάν ο Αργεντινός έχει χτυπήσει τον αντίπαλό του στο πρόσωπο ή αν απλώς τον έχει βρει πιο χαμηλά.

Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ότι θα μπορούσε μεν να δοθεί κόκκινη, αλλά εξίσου εύκολα θα μπορούσε να έχει αποβληθεί και ο Τιάγκο Νους, με δεύτερη κίτρινη κάρτα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης.

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε:

«Άμα θέλουμε να απομονώσουμε τη φάση του Ταμπόρδα, εμένα μου έχει τύχει να μου πιάνει τη φανέλα ένας παίκτης και να χτυπάω με πολύ δύναμη το χέρι του αντιπάλου για να μπορέσω να φύγω. Αν αυτό το είχε απομονώσει κανείς, μπορεί να έτρωγα κάρτα. Είδα τον Ταμπόρδα να τον κρατάει με δυο χέρια ο αντίπαλος και τον Ταμπόρδα να προσπαθεί να ξεφύγει κάνοντας ίσως μια πιο βίαιη κίνηση.

Αν θέλουμε να απομονώσουμε τη φάση, υπάρχει ένα κράτημα και προσπαθεί να ξεφύγει. Θα μπορούσε να βγάλει κόκκινη κάρτα, δεν θα λέγαμε κάτι. Αυτός ο διαιτητής θα μπορούσε να βγάλει κόκκινη κάρτα και στον Νους. Έδωσε το δικαίωμα στον διαιτητή, αν ήθελε να τον βγάλει. Για μένα, είχε μια συνέπεια στα σφυρίγματά του. Από τη στιγμή που δεν έδωσε ένα από τα δύο, για μένα, συγχωρώ οποιοδήποτε λάθος. Εγώ δεν θα έβγαζα κόκκινη κάρτα στον Ταμπόρδα. Το έχω κάνει (σ.σ γέλιο). Ήθελε να ξεφύγει. Αυτή είναι η πρόθεση του Ταμπόρδα, όχι να χτυπήσει τον αντίπαλο εκτός φάσης. Αν ήθελε να σφύριζε υπέρ του Παναθηναϊκού, θα μπορούσε να το κάνει σε άλλη φάση με τον Νους».